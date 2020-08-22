أبوظبي ترحب بالقادمين من بيروت

المصدر: أبوظبي - البيان

رحبت مطارات أبوظبي بالمسافرين القادمين من لبنان على متن الرحلة رقم ME418 التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط في أولى رحلاتها القادمة من بيروت إلى أبوظبي منذ مارس 2020، حيث جرى الترحيب بالمسافرين بمشاركة فريق سفراء الصحة والسلامة في مطار أبوظبي الدولي.ويأتي استئناف رحلات طيران الشرق الأوسط من لبنان إلى أبوظبي في إطار العودة التدريجية لرحلات المسافرين في مطار أبوظبي الدولي، حيث ستبدأ الشركة بتسيير الرحلات من بيروت إلى مطار أبوظبي.

واتخذ مطار أبوظبي مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، من خلال فريق سفراء الصحة والسلامة المتخصصين بدعم المسافرين ومساعدتهم من خلال توجيه النصائح والإجابة عن استفساراتهم في سبيل الحفاظ على صحتهم أثناء السفر، إلى جانب دعوة المسافرين إلى الالتزام باتباع معايير التباعد الجسدي، وتزويدهم معقمات الأيدي ومعدات الحماية الشخصية «PPE» مثل ارتداء كمامات الوجه وقفازات اليدين، ومراقبة إجراءات التعقيم في المطار، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالاختبارات والعزل.

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