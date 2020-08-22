«ضيف الاتحاد» يطرح عروضاً حصرية

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلق ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، عروضًا جديدة وحصرية لأعضائه، تبدأ من تحويل نقاط الولاء مرورًا بخصومات رائعة على عمليات استرداد وإنفاق الأميال والكثير غيرها. يحصل الأعضاء الذين يقومون بتحويل نقاط برامج الولاء إلى 5000 ميل من أميال ضيف الاتحاد كحد أدنى، خلال الفترة الواقعة حتى 31 أغسطس 2020، على ميل فئات مقابل كل ميل يتم تحويله. وبالتالي يستطيع العضو الحفاظ على أو حتى ترقية عضوية الفئة الخاصة به، والتي تتيح له الاستمتاع بمزايا وفوائد إضافية. ومن البرامج التي يمكن تحويل نقاطها لأميال ضيف الاتحاد: «إيرمايلز، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، والاتصالات، وبنك أبوظبي الأول».

30 %

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «يُقدّم ضيف الاتحاد تخفيضات ضخمة على عمليات استرداد الأميال مع خصم 30 % على حجز مقعد الضيف، والإقامة الفندقية وتأجير السيارات، وذلك عبر استخدام مكافآت السفر، سارية للاستخدام حتى 31 مايو 2021. كما يتوفر خصم 30 %على عدد من الهدايا المختارة في متجر المكافآت». وبالنسبة لأعضاء ضيف الاتحاد في الإمارات الذين يستخدمون تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالبرنامج، فسيكون بإمكانهم أيضًا توفير 30 % من أميالهم عند إنفاقها عبر التطبيق لدى مراكز التجارة العالمي، ياس مول، والجيمي مول وذلك حتى 27 أغسطس الجاري.

وسيحظى الأعضاء الذين ينفقون أكثر من 200 درهم لدى أحد متاجر التجزئة البالغ عددها 3500 متجر، عبر بطاقة ضيف الاتحاد فيزا المؤهلة من أحد البنوك الأربعة التالية بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك الهلال وبنك أبوظبي الأول، بفرصة دخول السحوبات الأربعة تلقائيًا للفوز بجوائز رائعة.

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