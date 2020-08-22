الأسواق تتجاوز تحديات «كورونا» بدعم المحفزات ونتائج الشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية 47 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين معززة بمجموعة من المحفزات في مقدمتها تماسك الأرباح النصفية للشركات المدرجة وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، والإعلان عن استحواذات واندماجات مرتقبة للشركات المدرجة.وصعد مؤشر دبي 3.7%، إلى 2235 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع، فيما زاد أبوظبي 3.56% عند 4542.96 نقطة بدعم صعود البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع والصناعة، ليحقق بذلك المؤشران أكبر مكاسب أسبوعية منذ 5 يونيو الماضي، مواصلين صعودهما للأسبوع الثالث على التوالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 1.5 مليار في دبي و2.4 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 2.2 مليار سهم، موزعة بواقع 1.4 مليار في دبي و834 مليوناً في أبوظبي، من خلال 37.5 ألف صفقة.

حالة التفاؤل

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، استمرت الأسواق في أدائها الإيجابي مع استمرار حالة التفاؤل، حيث تحولت الأنظار إلى الأداء في النصف الثاني، ومدى قدرة الشركات والبنوك المدرجة على التعافي على ضوء معاودة فتح الاقتصاد وعودة الحياة إلى ما قبل «كوفيد-19»، ومحاولات تنشيط السياحة وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مع الجهود الكبيرة والمبادرات التي قامت بها الدولة لدعم الاقتصاد والقطاعات المتضررة.

وأضاف أن هناك اندماجات واستحواذات متوقعة لشركات مدرجة لخلق كيانات أكبر، وإدراجاً لصناديق استثمارية، حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى جذب استثمارات جديدة، وبالتالي سينعكس إيجاباً على الأسواق، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أن مرحلة تعافي الأسواق بدأت بالفعل، ومن المتوقع رؤية تحسن أكبر للاقتصاد المحلي والعالمي مع فتح معظم الدول لأنشطتها التجارية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 6.2% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 9.23% و«دبي الإسلامي» 4.37%، وزاد قطاع العقار 2.25% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 4.68% و«إعمار مولز» 2.14% و«داماك» 1.08% و«ديار» 2.81%، فيما انخفض «أرابتك» 22.38% و«الاتحاد العقارية» 4.55% و«إعمار للتطوير» 0.46%.وارتفع قطاع الاستثمار 3.84% مع صعود «دبي للاستثمار» 4.31%، و«سوق دبي المالي» 3.82%، فيما انخفض «شعاع» 2.34%، وصعد قطاع النقل 0.23% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 2.61%، و«الخليج للملاحة» 1.43%، فيما انخفض «أرامكس» 1.6%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي 51.65 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل.

وهيمن «أرامكس» على النشاط بسيولة 339 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 326 مليوناً، يليه «إعمار العقارية» 283.5 مليوناً، وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع 10.4%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 22.38%.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 4%، مع نمو «أبوظبي الأول» 2.89%، و«أبوظبي التجاري» 12.75%، و«أبوظبي الإسلامي» 7.53%، وزاد قطاع العقار 14.89%، بعد ارتفاع «الدار» 15.85%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.81%. وصعد قطاع الاتصالات 1.93% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.ونما قطاع الطاقة 4% مع ارتفاع «طاقة» 15.79%، و«دانة غاز» 1.57%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.31%، بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.12%، مع هبوط «إشراق» 0.93%، و«الواحة كابيتال» 1.81%، فيما صعد «العالمية القابضة» 0.17%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بنحو 526 مليون درهم، تلاه «الدار» 484.3، ثم «العالمية القابضة» 469.87 مليوناً، وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 22.65%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً 8.71%، واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في أبوظبي بصافي 50 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي 76 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي 22 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي 22 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي بصافي 76 مليون درهم.

10 ملايين سهم

اشترت شركة «إشراق للاستثمار» 10 ملايين سهم من أسهمها خلال الجلستين الماضيتين بقيمة 4.3 ملايين درهم وذلك ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم الممد والموافق عليه من هيئة الأوراق المالية.وذكرت الشركة أنها اشترت 5 ملايين سهم في جلسة الخميس الماضي بسعر 0.43 درهم بقيمة 2.15 مليون درهم، بينما اشترت 5 ملايين سهم أخرى بسعر 0.431 درهم بقيمة 2.155 مليون درهم، موضحة أن عمليات الشراء تمت من خلال الوسيط أبوظبي الأول للأوراق المالية. وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية يبلغ نحو 198.04 مليون سهم. وخلال الأسبوع الماضي انخفض السهم بنسبة 0.93 % إلى 0.42 درهم.

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