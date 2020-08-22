تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في المناصب القيادية

المصدر: أبوظبي - وام

اتفقت «آرورا 50» والمراكز والبورصات المالية البارزة في دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون في ما بينها لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية لمجالس الإدارة.

وتفتح «آرورا 50» أبواب الحوار حول التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة خلال «قمة المجالس: مسارات تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين» الافتراضية، والتي ستعقد يومي 25 و26 أغسطس وستضم عدداً من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين والشخصيات المرموقة في عالم الأعمال.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»، إن التعاون والابتكار يجعلان الإمارات في صدارة الأسواق العالمية التنافسية، وإن دعم التنوع سوف يدعم مكانتنا ما بين الأسواق العالمية، وإن جهود الداعمين تساهم بإحداث تغيير ملموس، من خلال إثبات تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يرتبط ارتباطاً مباشراً بأداء أفضل للأعمال، مضيفة أنه من خلال شراكات مماثلة، سنتمكن فعلياً من تنمية البيئة الفعالة وتشكيل مستقبل أفضل للكفاءات النسائية في المجالس الإدارية.

وأضافت: «يعتبر تعاون القطاع المالي مع آرورا 50 دلالة واضحة على مدى الالتزام بزيادة عضوية المرأة في مجالس إدارة الشركات، وسوف نتمكّن من بلورة الصورة المستقبلية لمجالس الإدارة الإماراتية، ومن الاستمرار في ترسيخ القدرة التنافسية للدولة».

وأكدت أن برنامج 20 في 2020 المشروع الأول الرائد لمبادرة آرورا 50 يسعى لاستقطاب مجموعة واسعة من النساء المؤهلات من أجل تولي زمام القيادة في مجالس الإدارة، مؤكدة التزام المراكز والبورصات المالية بالترويج للمبادرة من خلال شبكاتها وقنواتها المختصة.

تعزيز الوعي

من جهته، أكد خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لـ«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، أن السوق يلتزم بالمشاركة بهذه المبادرة بشكل مباشر داخلياً ومع كافة شركاته المدرجة لتعزيز الوعي بأهمية تحقيق التنوع بين الجنسين في قيادة الشركات والمؤسسات، ومن خلال هذه الشراكة يعتزم السوق المساهمة بشكل فاعل لدعم برامج التدريب وورش العمل وفعاليات مبادرة 20 في 2020.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم السوق بدعم رؤية الدولة الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية. وتساهم مبادرة 20 في 2020. بشكل حيوي في تعزيز التوازن بين الجنسين في بيئة العمل».

تطبيق الحوكمة

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «يعمل السوق بوتيرة متسارعة من أجل التوسع في تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة في قطاع أسواق المال، وتعزيز تنوع وتكامل كفاءات أعضاء مجالس إدارة الشركات في هذا القطاع، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات في الإمارات وخارجها ويسعدنا أن نوحد جهودنا مع آرورا 50 ضمن مبادرة مبادرة 20 في 2020 لتمكين الكوادر النسائية المتميزة ودعم حضور المرأة كعضو فعال في مجالس إدارات الشركات».

التنوع والشمول

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي بالقول: «قاد المركز مسار التنوع والشمول الذي يعزز المساواة بين الجنسين منذ تأسيسه قبل نحو 16 عاماً. وسعى المركز طوال هذه الفترة إلى بناء السمعة الإيجابية لتسهيل وتسريع وصول المرأة إلى المناصب القيادية العليا في العمل، حيث إن أكثر من 60% من موظفي سلطة المركز و33% من العاملين في المركز كأكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، مما يعكس تمثيل هائل للكوادر النسائية في مناصب مجلس الإدارة».

وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «لعبت المرأة الإماراتية ونظيراتها على مستوى المنطقة أدواراً بارزة مؤثرة في تحقيق إنجازات تشهد لهّن في أسواق البورصة، ونحن نشجّع تزايد مشاركة المرأة بشكل فاعل وتقلّدهن مناصب قيادية في هذا القطاع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز