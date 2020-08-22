20 مليار دولار إنفاق الشركات الخليجية على التكنولوجيا 2024

المصدر: دبي - البيان

نشرت شركة «رولاند بيرغر»، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، تقريراً جديداً تناولت فيه أثر جائحة «كورونا» على المستهلكين والمؤسسات وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دول الخليج.

وتوصل التقرير إلى أن إنفاق الشركات في دول الخليج على التقنية سيزداد من 16.5 مليار دولار في عام 2019 إلى 20 مليار دولار في عام 2024، في حين توقع أن يزداد إنفاق قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والإعلام والخدمات المالية على تقنية المعلومات بمعدل 2-3 أضعاف خلال هذه الفترة. كما توقع التقرير أن يسهم استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المجالات الرئيسية ومنها الاستشارة الإلكترونية والمراقبة الطبية الإلكترونية والتعلم الإلكتروني والاعتماد على التقنيات الرقمية في التعدين وأنظمة السلامة والصرف الصحي في توفير فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار في أسواق الخليج بحلول 2024.

الجيل الخامس

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو استثمارات شركات الاتصالات في الجيل الخامس والألياف الضوئية بشكل متسارع لتمكين تنفيذ الأعمال عبر الإنترنت وتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين وضمان مواكبة الشبكات لمتطلبات الاتصال. كما توقع أن يسهم نشر شبكات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية في زيادة النفقات الرأسمالية لشركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 23% من العائدات بحلول عام 2021 بعد أن بلغت نسبتها 18-19% في عام 2019. وتوقع التقرير أن يزداد إنفاق شركات الاتصالات والمؤسسات في المنطقة على تقنيات المعلومات في ظل التحول الرقمي المتسارع في مرحلة ما بعد كورونا.

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