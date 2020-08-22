287 % نمو مبيعات منصة «تالنتس روت»

المصدر: دبي - البيان

حقق موقع تالنتس روت للعمل الحر، نمواً في عدد الموظفين المستقلين (الفريلانسر) بشكل واضح بعد ظهور الجائحة، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى أكثر من 328% مقارنة بما قبل ذلك، أما بالنسبة لرواد الأعمال والشركات الباحثين عن خدمات لأعمالهم فقد تم تسجيل زيادة تصل إلى 400% في فترة الأزمة مقارنة بما قبلها، وزادت عدد الطلبات المكتملة بما يحقق أهداف رواد الأعمال والشركات المشترين للخدمات لتصل إلى أكثر من 354% بزيادة في نسبة المبيعات لتصل إلى أكثر من 287%.

الدعم الفوري

وتوفر منصة تالنتس روت الحماية لجميع الأطراف مع توفر خصائص مميزة دعم اللغة العربية والإنجليزية لخدمة المستخدمين من جميع أنحاء العالم، وتوفر خدمة الدعم الفوري وخدمة الرسائل الصوتية والدردشة الفورية وغيرها من المميزات التي تجعلها على قمة المنصات العربية والعالمية

وأعلن رجل الأعمال مهند الوادية على استحواذه على حصة 20% في شركة تالنتس روت كجزء من محفظته الاستثمارية المتنوعة. وقال الوادية: «أفضل استثمار هو الاستثمار في شركات لها مستقبل واعد وفي المكان والوقت المناسب. وأنا سعيد باستثماري بشركة تالنتس روت، فهي شركة ناجحة بكل المقاييس ولديها مستقبل واعد، وإن التجارة الإلكترونية تعد من أهم القطاعات التي شهدت نمواً بارزاً خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يزداد الطلب عليها في الواقع الجديد الذي سيشهده العالم بسبب جائحة كوفيد».

وتالنتس روت هو سوق إلكتروني متخصص بمجال العمل الحر يساعد المشترين من الأفراد والشركات الذين يبحثون عن أفضل الخدمات لأعمالهم بالعثور عليها من بائعين مستقلين مميزين بأفضل التكاليف.

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