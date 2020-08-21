«طيران الإمارات» تستعيد كامل وجهاتها صيف 2021

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت «طيران الإمارات» أنها ستعيد تشغيل أسطولها إلى كامل وجهاتها العام المقبل.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، إن الناقلة ستعمل على استئناف خدمة 100% من وجهاتها، والبالغ عددها 143 محطة بحلول صيف 2021.

وأشار الرضا إلى أن تخفيف الإجراءات وقيود السفر أسهم في عودة الحركة السياحية إلى دبي، الأمر الذي انعكس بإيجابية على تحسن نسب إشغال الرحلات والفنادق، مضيفاً أن الطلب على السفر يواصل الارتفاع التدريجي، في ظل اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تضمن سلامة الجميع.

وقال الرضا إن عدد المسافرين خلال الفترة الحالية سجل نمواً بنسبة 100% مقارنة بشهر يوليو الماضي، سواء بالنسبة لمسافري الترانزيت أو بالنسبة للقادمين إلى دبي لأسباب مختلفة، مشيراً إلى أن أعداد الرحلات خلال الفترة المقبلة سيعتمد على حجم الطلب، بالإضافة إلى قيود السفر بالنسبة لبعض الدول.

وتواصل «طيران الإمارات» توسيع شبكة خطوطها، حيث ارتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها حالياً إلى 72 محطة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية، التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

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