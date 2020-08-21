«فانكو» تدخل غينيس بأكبر صورة فسيفساء من المنتجات المعلبة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية على مستوى العالم، تسجيل أول رقم قياسي عقب استعادة نشاط الفعاليات في الإمارات وذلك لأكبر صورة فسيفساء من المنتجات المعلبة والذي حققته فانكو الإمارات بالتعاون مع شركائها مفاجآت صيف دبي ومول الإمارات. واستمر العمل على الفسيفساء نحو 16 ساعة بجهود 15 شخصاً قاموا بتجميع 8600 منتج. ورصدت غينيس للأرقام القياسية هذا الإنجاز بناءً على المساحة الإجمالية التي بلغت 157.7 متراً مربعاً.

ويعد هذا الرقم القياسي جديداً كلياً، أي أنه لم يكن هناك أي حامل للرقم القياسي سابقاً. وحصلت «مانكي ديستريبيوشن»، الموزع الحصري لعلامة «فانكو» في الإمارات على الرقم القياسي احتفالاً بمحبي ألعاب الـ«بوبب فينيل» حول العالم.

وخلال رصده للحدث، قال المحكم الرسمي لغينيس للأرقام القياسية، داني هيكسون: هذه لحظة تاريخية أخرى في دولة الإمارات، بإضافة رقم قياسي جديد على أرضها. لقد تم استخدام آلاف القطع من منتجات ألعاب الـ«بوبب فينيل» لإنجاح هذه المحاولة، والاحتفال بمحبي فانكو حول العالم«.

وقال شادي جاد، مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية: يسعدنا رصد محاولة تحطيم رقم قياسي مباشرة من أرض الموقع للمرة الأولى بعد إعادة افتتاح الفعاليات في دولة الإمارات. لقد أظهرت المؤسسات الإماراتية مسؤولية عالية ومرونة في التأقلم مع الأحداث الصعبة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. ونهنئ فانكو ومول الإمارات ومفاجآت صيف دبي وشركاءهم على إنجازهم القياسي ونعلنهم – مميزين رسمياً».

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