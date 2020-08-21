«طيران الإمارات» تسيّر رحلات إجلاء إلى 5 مدن هندية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، عن تشغيل رحلات إجلاء إلى 5 مدن هندية اعتباراً من أمس وحتى 31 أغسطس الجاري، وسوف تسهّل هذه الرحلات الخاصة سفر المواطنين الهنود في الإمارات الراغبين في العودة إلى بلادهم، كما ستتيح الفرصة أمام المقيمين الموجودين حالياً في الهند للعودة إلى الدولة للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم. وسوف تسيّرالرحلات الخاصة إلى المدن الهندية الخمس كما يلي: بنغالورو: 21، 23، 25، 28 و30 أغسطس، وكوتشي: 20، 22، 24، 27، 29، و31 أغسطس، ودلهي: رحلات يومية حتى 31 أغسطس، ومومباي: رحلات يومية حتى 31 أغسطس، وثيروفانانثابورام: 26 أغسطس.

جميع الرحلات

وسوف تعمل جميع الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER والحجز متاح عبر الموقع أو عن طريق وكلاء السفر. وعلى المسافرين الامتثال لمتطلبات دخول وجهتهم النهائية.

وسوف يُسمح فقط للمواطنين الهنود، العالقين في الدولة، بالسفر من دبي إلى الهند، وفيما يخص الرحلات من الهند إلى دبي، فإن السفر مُتاح لمواطني الإمارات، وكذلك للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة الإمارات والحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.

رحلات باكستان

وعلى صعيد آخر، عدّلت طيران الإمارات مواعيد رحلاتها إلى/‏‏‏ من سيالكوت في باكستان لتوفر للعملاء، من خلال 7 رحلات أسبوعياً، مواعيد أفضل لمواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكتها الحالية المكونة من 75 مدينة عبر القارات الست. واعتباراً من 22 أغسطس، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 618» مطار دبي الدولي في الساعة 8:55 مساءً، وتصل إلى سيالكوت في الساعة 1:10 بعد منتصف الليل.

أما رحلة العودة «ئي كيه 619»، فسوف تغادر سيالكوت في الساعة 2:40 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 5 فجراً.وبالإضافة إلى سيالكوت، توفر طيران الإمارات لعملائها رحلات مباشرة إلى أربع مدن أخرى في باكستان، هي: كراتشي وإسلام أباد ولاهور وبيشاور.

وفي سبيل ضمان سلامة المسافرين والزوار والمجتمعات، يعد إبراز شهادة فحص «كوفيد19» PCR إلزامي لجميع الركاب، بمن فيهم مواطنو الإمارات.

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