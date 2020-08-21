سوق أبوظبي يخترق 4500 نقطة وجني أرباح بدبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس إذ واصل سوق أبوظبي صعوده للجلسة السادسة على التوالي مخترقاً مستوى 4500 نقطة فيما تعرض سوق دبي لعمليات جني أرباح محدودة بعد تسجيله أطول سلسلة مكاسب يومية في أكثر من عام مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار.

وزاد سوق أبوظبي بنسبة 0.94% إلى 4542.96 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار مقابل هبوط الاتصالات والطاقة والاستثمار، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاضه 0.5% إلى 2235.58 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والنقل مقابل ارتفاع الاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 807 ملايين درهم موزعة بواقع 493.6 مليوناً في أبوظبي و313.38 مليوناً في دبي، وجرى تداول 524.2 مليون سهم منها 187.7 مليوناً في أبوظبي و336.4 مليوناً في دبي، من خلال 8465 صفقة. واستحوذت 7 أسهم على نحو 62% من السيولة الإجمالية أو ما يعادل نصف مليار درهم وهي «أبوظبي الأول» و«الدار» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«جي اف اتش» و«إعمار العقارية».

سوق دبي

تأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك 0.95% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.22% و«الإمارات دبي الوطني» 0.93%، وانخفض قطاع العقار 0.56% بعد تراجع «أرابتك» 4.95% و«إعمار للتطوير» 1.36% و«الاتحاد العقارية» 0.94% و«إعمار العقارية» 0.68%، فيما ارتفع «ديار» و«داماك» 0.69% و0.48% على التوالي واستقر «إعمار مولز».

ونزل قطاع النقل 0.41% بضغط انخفاض «أرامكس» 2.64%، رغم ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.2% و«العربية للطيران» 2.61%، بينما زاد قطاع الاستثمار 2.38% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 2.59% و«دبي للاستثمار» 2.54%، فيما انخفض «شعاع» 0.79%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط بسيولة 53.14 مليون درهم، يليه «جي أف اتش» 50.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 45.89 مليوناً، وحقق «مصرف عجمان» أكبر ارتفاع 4.41%، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً 4.95%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 12.85 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.32% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.71% و«أبوظبي التجاري» 6.48% و«أبوظبي الإسلامي» 0.5%، ونما قطاع العقار 5.67% مع صعود «الدار» 6% و«رأس الخيمة العقارية» 0.77%.

بينما انخفض قطاع الاتصالات 0.24% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الطاقة 0.8% مع هبوط «طاقة» 2.53% و«أدنوك للتوزيع» 0.63%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.14%، ونزل قطاع الاستثمار 0.23% مدفوعاً بهبوط «العالمية القابضة» 0.66% و«إشراق» 0.47%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 3.17%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 109.39 ملايين درهم، يليه «الدار» 101 مليون، ثم «العالمية القابضة» 86.6 مليوناً. وسجل «أركان» أكبر ارتفاع 14.87%، فيما لم يتراجع سوى 7 أسهم فقط تصدرها «طاقة». وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصاف 23.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصاف 7.16 ملايين درهم، موزعة بواقع 1.5 مليون في دبي و5.6 ملايين في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصاف 7.16 ملايين درهم، منها 1.5 مليون في دبي و5.6 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

* أكدت «جي إف إتش» صدور حكم قضائي لصالحها من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، يُلزم أحد الشركاء بإعادة رسوم مستلمة مسبقاً والبالغة 20 مليون دولار إليها، مشيرة إلى أنه تم رفض دعوى مطالبة أخرى مرفوعة ضدها من قبل ذات الشريك على أحد مشاريع البنية التحتية.

* أفاد بنك رأس الخيمة الوطني بأن رئيسه التنفيذي، بيتر إنجلاند، أعرب عن نيته التقاعد في وقت لاحق في النصف الثاني بعد 7 سنوات قضاها في إدارة البنك.

* يجتمع مجلس إدارة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في 30 أغسطس الجاري لانتخاب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.

* أعلنت شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» استقالة موريس ريكاردو من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من أمس وذلك لأسباب شخصية.

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