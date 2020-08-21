«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة حمايتكم علينا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة بقسم الحماية التجارية، مبادرة «حمايتكم علينا»، مستهدفة المنشآت التجارية بالإمارة، وتوعية القائمين على هذه المنشآت بحقوق المستهلك وواجباته.

وأكدت الدائرة أن الحملة تأتي في ظل العدد الكبير لشكاوى المستهلكين، التي ترد لقسم الحماية التجارية لأسباب عديدة، منها عدم استعداد المنشأة لإصلاح خلل بالمنتج، أو استبداله، أو عدم حفظ المستهلك للفاتورة الشرائية، أو تأخر المنشأة في تسليم المنتج، وبالتالي يلجأ المستهلك لقسم الحماية التجارية للمطالبة بحقوقهم.

ودفع ذلك القسم لإطلاق مبادرة «حمايتكم علينا» ممثلة بسلسلة من الزيارات الميدانية، التي يقوم بها موظفو القسم بصورة يومية لتغطية كل المنشآت التجارية حتى نهاية العام، ونظم القسم خلال الأسبوع الماضي زيارات لـ 50 ورشة لتصليح السيارات بمناطق متعددة من الإمارة.

وقال يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة: استقبلنا خلال النصف الأول 533 شكوى، وتصدرت محلات المركبات- كهرباء السيارات، والإطارات، وقطع الغيار الشكاوى بـ68 شكوى، تليها محلات تصليح المنتجات الإلكترونية، ومحلات التكييف بـ56 شكوى، ثم 41 شكوى ضد الصيدليات، و39 شكوى تتعلق بمحلات الديكور والنجارة والأصباغ وتركيب الحجر والرخام، ومجموعة من المنشآت أخرى المخصصة بالألمنيوم والحدادة، والهايبرماركت، ومحلات الخياطة والأزياء، ومحلات الهواتف، والمفروشات، وغيرها.

وأضاف: لاحظنا أن أكثر الشكاوى ترجع لقلة وعي المستهلك بحقوقه، أو شراء المستهلك للمنتج على عجالة دون تريث قبل عملية الشراء، أو عدم احتفاظ بعض المستهلكين بفاتورة الشراء، وعدم تسجيل بنود الاتفاق بينه وبين المحل بالفاتورة، كما أن هناك شكاوى تتعلق بعدم التزام مقدم الخدمة ببنود الضمان، وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولهذا توجب علينا القيام بالزيارات الميدانية للمنشآت، والتحدث مباشرة مع البائعين وأصحاب المنشآت لتوضيح ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه المستهلكين.

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