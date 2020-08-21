5.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.5 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 631 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 477.4 مليون درهم و529 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 681.78 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول ومبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 44 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.12 مليارات درهم منها 146 رهن أراض بقيمة 3.98 مليارات درهم و115 رهن فلل وشقق بقيمة 138.82 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 2 مليار درهم ورهن بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 296 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 53 هبة بقيمة 269.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بورسعيد بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الثانية بقيمة 26 مليوناً.

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