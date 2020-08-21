«إي تربو نيوز»: انتعاش قريب لسياحة الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّعت «إي تربو نيوز» أن يحقق قطاع السياحة في الإمارات انتعاشاً كبيراً في القريب العاجل بعد تعافيه من التداعيات الناجمة عن تفشي «كورونا».

ونشرت الشبكة الأمريكية أمس تقريراً عن آفاق قطاع السياحة بالدولة موضحةً أن الانتعاش المتوقع في القطاع يستند إلى عدة أسباب موضوعية وجيهة على أرض الواقع.

واستعرض التقرير هذه الأسباب وذكر في مقدمتها أن الشركات السياحية العاملة في الإمارات أجمعت في مقابلات إعلامية متعددة أن الدولة أبلت بلاءً حسناً في التعامل مع تداعيات «كورونا»، وباتت الآن مستعدة لاستقبال السياح الدوليين مجدداً بعد أن توقفت حركة السياحة في العالم تقريباً بسبب الفيروس. ورصد التقرير التدابير التي تتخذها الإمارات لتأمين صحة وسلامة السياح الدوليين في ضوء الأوضاع الطبيعية الجديدة التي فرضها «كورونا».

وتطرق التقرير إلى السبب الثاني، وهو أن دبي تحتفظ منذ عدة سنوات متتالية بمركزها كرابع أكثر مدن العالم استقبالاً للزوار الدوليين، واستقبلت في العام الماضي فقط 16.74 مليون زائر دولي.

وأضافت «إي تربو نيوز» أن السبب الثالث هو تنوع الوجهات السياحية الرائعة الجاذبة للزوار الدوليين في الإمارات وعدم اقتصارها على دبي وأبوظبي فحسب، وإنما انتشارها في كافة إمارات الدولة. وتوقف التقرير عند رأس الخيمة، وذكر أنها بصفة خاصة تتمتع بمستقبل سياحي واعد، واستعرض التقرير بعضاً من أبرز وجهاتها السياحية.

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