«أبوظبي الأول» يدعم 6 آلاف مشروع صغير

المصدر: أبوظبي – البيان

يقدم بنك أبوظبي الأول نحو 4 ملايين درهم كمبالغ مستردة للتجار في إطار حزمة الحوافز الاقتصادية التي توفرها أبوظبي للحد من تداعيات «كوفيد 19».

وتعهد البنك بإتاحة الفرصة للعملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسترداد 50% من رسوم خدمات التجار المطبقة على معاملات البطاقات الائتمانية من أبريل إلى يونيو 2020.

ويستفيد أكثر من 6 آلاف من عملاء البنك من التجار من ميزة الاسترداد الذي بلغ 3.97 ملايين درهم. وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، إن إسهامات التجار جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية في الدولة.

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