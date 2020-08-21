«أديا» ينضم لصندوق تحوّطي جديد

المصدر: دبي - سيد صالح

انضم جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) إلى صندوق تحوطي متنامٍ للاقتراض والإقراض خارج نطاق سندات الخزانة الأمريكية، حسبما نشرته «بلومبيرغ».

وأفادت الوكالة بأن «أديا» أبرم اتفاقية التوقيع إلى الصندوق التحوطي الجديد، والذي يتخذ شكل داراً مركزية للمقاصة، تتيح لأعضائها التعامل في عقود إعادة الشراء «الريبو» لسندات الخزانة، وتعتمد فكرته على حماية صناديق الاستثمار السيادية وصناديق مستحقات التقاعد للموظفين الحكوميين وغيرها من الكيانات الاستثمارية، التي اعتادت أن عقوداً لإعادة الشراء مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت «بلومبيرغ» أن انضمام «أديا» إلى الصندوق الجديد يعكس تحولاً في عمليات «الريبو»، والذي يعد مصدراً للتمويل للمستثمرين ذوي الدخل الثابت، وملاذاً استثمارياً آمناً لصناديق النقد.

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