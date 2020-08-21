«ديزرت كارت» يقدم تخفيضات بنسبة 30 %

المصدر: دبي - البيان

أطلق «ديزرت كارت»، الموقع الإلكتروني للبيع بالتجزئة ومقره دبي، تخفيضات بنسبة %30 بمناسبة موسم العودة إلى المدارس ومفاجآت صيف دبي عند استخدام الرمز QBTS30 ويستمر العرض حتى 26 أغسطس.

وتوفر «ديزرت كارت» للعملاء تجربة تسوق من جميع أنحاء العالم خالية من المتاعب، مع الاهتمام باحتياجات الشحن والتخليص الجمركي والضمان. وصممت «ديزرت كارت» كتالوج يضم أكثر من 100 مليون منتج لتزويد العملاء بتجربة تسوق سلسة، ويصل عدد زوار الموقع إلى الملايين شهرياً. ويتم شحن المنتجات من الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والصين، مع أولوية التسليم إلى الإمارات والمملكة وعمان والبحرين والكويت.

وتأسس الموقع في الإمارات في أوائل عام 2014 على يد راهول سواميناثان، وهو موقع التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، ويساعد العملاء للعثور على منتجات عالمية لا تتوفر في السوق المحلي. وتوفر «ديزرت كارت» للعملاء تجربة تسوق للمنتجات من جميع أنحاء العالم، مع الاهتمام باحتياجات الشحن، التخليص الجمركي والضمان.

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