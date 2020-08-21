«تحدي البحث عن الكلمات» في دلما مول

المصدر: أبوظبي- البيان

يستقبل دلما مول بأبوظبي رواده في نهاية هذا الأسبوع بتحدي البحث عن الكلمات «امسح، حل الشفرة واربح»، للتأكد من أنهم يواصلون رحلتهم التعليمية بمرح. ويمكن لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً المشاركة والفوز بجوائز بقيمة 40000 درهم، تشمل أجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس وأجهزة iPad وأحدث العروض من سامسونج جالاكسي نوت، ويستمر تحدي البحث الكلمات حتى 4 سبتمبر.

وسيتم الإعلان عن حرف واحد كل يومين على منصات التواصل الخاصة بدلما مول، ما يمنح المشاركين يومين لحل كل كلمة. وسيتم إخفاء بقية الأحرف في جميع أنحاء دلما مول مع عرض أدلة على الشاشة الرقمية الخاصة بالتحدي الموجودة في الردهة المركزية. وستوجه الدلائل- التي تم حلها- المشاركين إلى 3 متاجر من العلامات التجارية، حيث سيتعين عليهم مسح رموز QR المحددة لبقية الأحرف المفقودة.

وبمجرد فك شفرة الأحرف، يجب إرسال الإجابات على رابط ثم انتظار مكالمة من فريق دلما مول، ورابط التقديم متاح على موقع دلما مول qrco.de/‏DMBTS20، وسيتم الإعلان عن الفائزين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية كل تحد.

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