«أم القيوين للاستثمارات» مستمرة في أعمالها

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» امتلاكها الموارد الكافية لاستمرار وجودها في ظل التداعيات الناجمة عن جائحة «كورونا».

وذكرت الشركة، أن أداءها في الربع الثاني كان أفضل من الربع الأول حيث تم استيعاب صافي خسارة الربع الأول البالغة 16.46 مليون درهم والتي تحولت إلى صافي ربح في النصف الأول بنحو 1.08 مليون درهم.

ونوهت الشركة انه لا يوجد أي تأثير على أصولها العقارية والأرصدة المدينة والقروض والأرصدة الدائنة ولا بيان المركز المالي، مشيرة إلى استردادها جزءاً جوهرياً بنسبة 40% من خسائرها الغير محققة في الربع الأول بعد التحسن في الأسواق المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز