«المحللين الماليين» ينشر ورقة حول معايير الإفصاح

المصدر: أبوظبي - البيان

نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين ورقة استشارية لجمع الآراء حول الهيكل المقترح ومبادئ التصميم الخاصة بمعايير الإفصاح العالمية الاختيارية التي يعتزم أن يُطلقها المعهد حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمنتجات الاستثمارية «المعيار».

كما يوجه المعهد دعوة للمتطوعين للمشاركة في دعم المرحلة التالية من تطوير هذا المعيار.وقالت مارغريت فرانكلين، الرئيسة التنفيذية للمعهد: «في ضوء الاهتمام المتنامي في الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تلقينا دعماً واسع النطاق من مجتمع الاستثمار من أجل وضع معيار من شأنه الحد من الالتباس وتيسير مواءمة أفضل بين أهداف المستثمرين بما يتوافق مع الغرض من المنتج الاستثماري».

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