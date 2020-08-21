«أسمنت الفجيرة» تؤجل سداد قروض بنكية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «صناعات أسمنت الفجيرة» عن تأثير جائحة كورونا على أعمالها، لكنها تتوقع التغلب على تلك الصعوبات في الفترات المقبلة، موضحة أنها اتخذت عدة خطوات حيث طلبت من البنوك تأجيل التزامات سداد القروض القصيرة والمتوسطة الأجل، كما خفضت الإدارة ما نسبته 30% من الموظفين لمدة 3 أشهر.وأوضحت أن الجائحة تسببت في زيادة معدل دوران الحسابات المدينة من 158 يوما إلى 174 يوما، وتم تأجيل سداد أقساط قروض بالغ قيمتها 80 مليون درهم حتى ديسمبر 2020، وزاد المخزون بمقدار 46.5 مليون درهم، وانخفضت مبيعات النصف الأول بمقدار 63.5 مليوناً، وتم خفض التكاليف بسبب خفض أسعار الفحم، بالإضافة إلى تخفيض الرواتب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز