«أسمنت الخليج» تواجه التحديات بالتخطيط السليم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة «أسمنت الخليج» أنه لا يوجد تأثير على استمرارية الشركة نتيجة تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى نجاحها في مواجهة التحديات، من خلال التخطيط السليم، لضمان الاستقرار التشغيلي، واستمرار تسويق منتجاتها.وأوضحت أنه لا يوجد أي تأثير على استثمارات الشركة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، أو التأثير على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وكذلك لا يوجد تأثير على الأرصدة المدينة أو القروض والأرصدة الدائنة، وأيضاً لا تأثير على المخزون.

وأشارت إلى أن التأثير على الإيرادات تمثل في انخفاضها إلى 14.43 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز