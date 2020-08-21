«هيئة تنظيم الاتصالات» تحدد أهم 6 وظائف للمستقبل في مجال الإعلام والتسويق الرقميين

المصدر: أبوظبي - وام

حددت «هيئة تنظيم الاتصالات» أهم 6 وظائف من وظائف المستقبل في مجال الإعلام والتسويق الرقميين والتي سيتركز عليها الطلب في الإمارات بعدما أصبح الاتجاه نحو رقمنة الأنشطة الاقتصادية.

وتضم القائمة حسب دراسة متخصصة أعدتها الهيئة تحت عنوان «إعلام المستقبل الذي تعيشه - تجربة واقعية» وظيفة خبير مشاركة رقمية والذي يتولى مهمة إدارة المشاركة الرقمية على بوابة الدولة وتنسيق المشاركة مع الجهات الحكومية. وهناك وظيفة خبير سرد قصص الهيئة عبر مختلف المنصات الرقمية لإيصال رسائلها إلى الجمهور. وتشمل القائمة وظيفة محلل بيانات الرأي العام الذي يعمل على رصد وقياس الرأي العام وخدمات قطاع الاتصالات والمعلومات من خلال البيانات الرقمية، إلى جانب وظيفة اختصاصي تسويق رقمي الذي يمتلك القدرة على تطبيق أحدث الأساليب الرقمية لزيادة الانتشار محلياً وعالمياً وكذلك وظيفة اختصاصي التسويق المعزز بالواقع وخبير تسويق الجيل الرقمي ( جيل زد).

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