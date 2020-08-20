فانكو الإمارات تحصد لقب غينيس لأكبر صورة فسيفساء من المنتجات المعلبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية على مستوى العالم، عن أول رقم قياسي عقب استعادة نشاط الفعاليات في دولة الإمارات، وذلك لأكبر صورة فسيفساء من المنتجات المعلبة والذي حققته فانكو الإمارات بالتعاون مع شركائها مفاجآت صيف دبي ومول الإمارات.

واستمر العمل على الفسيفساء نحو 16 ساعة بجهود 15 شخصاً قاموا بتجميع 8600، ورصدت غينيس للأرقام القياسية هذا الإنجاز بناءً على المساحة الإجمالية التي وقفت عند 157.7 متر مربع.

ويعد هذا الرقم القياسي جديد كلياً، أي أنه لم يكن هناك أي حامل للرقم القياسي سابقاً.

وحصلت "مانكي ديستريبيوشن"، الموزع الحصري لعلامة "فانكو" في الإمارات على الرقم القياسي احتفالاً بمحبي ألعاب الـ(بوبب فينيل) حول العالم. .

وخلال رصده للحدث، قال المحكم الرسمي لغينيس للأرقام القياسية، داني هيكسون: "هذه لحظة تاريخية أخرى في دولة الإمارات، بإضافة رقم قياسي جديد على أرضها، لقد تم استخدام آلاف القطع من منتجات ألعاب الـ(بوبب فينيل) لإنجاح هذه المحاولة، والاحتفال بمحبي فانكو حول العالم".

وقال شادي جاد، مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية: "يسعدنا رصد محاولة تحطيم رقم قياسي مباشرة من أرض الموقع للمرة الأولى بعد إعادة افتتاح الفعاليات في دولة الإمارات، لقد أظهرت المؤسسات الإماراتية مسؤولية عالية ومرونة في التأقلم مع الأحداث الصعبة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. نهنئ فانكو ومول الإمارات ومفاجآت صيف دبي وشركائهم على انجازهم القياسي ونعلنهم – مميزين رسمياً".

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