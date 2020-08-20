طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى جميع وجهاتها بحلول 2021

المصدر: دبي – البيان

أكد عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، أن الناقلة ستعمل على استئناف خدمة 100% من وجهاتها والبالغ عددها 143 محطة بحلول صيف 2021.

وقال الرضا في مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي" ان تخفيف الإجراءات وقيود السفر ساهم في عودة الحركة السياحية إلى دبي الامر الذي انعكس إيجابية على تحسن نسب اشغال الرحلات والفنادق مشيرا إلى ان الطلب على السفر يواصل الارتفاع التدريجي في ظل اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تضمن سلامة الجميع.

وأضاف الرضا أن عدد المسافر خلال الفترة الحالية سجل نموا بنسبة الضعف مقارنة بشهر يوليو الماضي سواء بالنسبة لمسافري الترانزيت أو بالنسبة للمسافرين القادمين إلى دبي لأسباب مختلفة.

مشيراً إلى ان اعداد الرحلات خلال الفترة المقبلة سيعتمد على حجم الطلب، بالإضافة إلى قيود السفر بالنسبة لبعض الدول.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، حيث استأنفت خلال الأيام الاخيرة تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا وكلارك ودار السلام ونيروبي وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها حاليا إلى 72محطة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

واستأنفت الناقلة تشغيل طائرات A380 إلى 5 محطات، وسوف تواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز