«إن.إم.سي» تطلب وصاية إدارية في أبوظبي

المصدر: (دبي - رويترز)

قالت مجموعة إن.ام.سي هيلث كير لإدارة المستشفيات ومقرها الإمارات، إنها تعتزم التقدم بطلب لسوق أبوظبي العالمي للخضوع للوصاية الإدارية وتسعى لوقف مؤقت لسداد ديون الأنشطة في إطار خطة مدتها 3 أعوام.

وأفادت في عرض تقديمي على موقعها الإلكتروني أمس، بأن «ألفاريرز ومارسال»، الوصي المشارك على «ان.ام.سي هيلث» المدرجة في لندن ستكلف أيضاً بالوصاية على الأنشطة في الإمارات في سوق أبوظبي العالمي.

وتلقت الشركة تعبيراً عن الاهتمام من أكثر من 60 من مقدمي العطاءات المحتملين فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخصوبة خارج الإمارات، وهي واحدة من الأصول غير الأساسية الأولى التي تخطط لبيعها في إطار خطة للتعافي.

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