سعيد الطاير: «ديوا» تسدد كامل ديونها في أكتوبر

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بأن الهيئة تهدف إلى إغلاق ديونها تماماً خلال العام الجاري، بعد سداد آخر السندات المستحقة عليها بالكامل في أكتوبر المقبل. ورداً على استفسارات بالبريد الإلكتروني أوضح لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، أن قيمة السندات التي ستسددها الهيئة بالكامل في أكتوبر تبلغ 1.5 مليار دولار.

وتطرق الطاير إلى عودة الطلب على الكهرباء والماء إلى حالته الطبيعية بعد أن تراجع بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وقال معاليه: «مع إنهاء تدابير الإغلاق بسبب الجائحة والاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون استهلاك الكهرباء والماء في 2020 بشكل عام كالمعتاد». وأَضاف: «أظهر اقتصاد دبي ميلاً إلى التعافي. وعليه، نتوقع العودة إلى نمو معتدل في الطلب على الماء والكهرباء».

وعن المشاريع المستقبلية التي تعتزم «ديوا» إنشاءها، قال: تقوم الهيئة ببناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومن المخطط أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 5.000 ميغاواط بحلول 2030.

وتبلغ قدرة المشروعات قيد التنفيذ في المجمع 1850 ميغاواط ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الخامسة من المجمع والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 900 ميغاواط خلال الفصل الثالث من 2021.

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