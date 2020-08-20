17.7 % نمو عائدات «موانئ دبي العالمية» خلال النصف الأول

المصدر: دبي – البيان

ارتفعت عائدات موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول 17.7% إلى 4 مليارات و760 مليون دولار ( 14.9 مليار درهم) مدعوماً بدعم عمليات استحواذ قامت بها الشركة وتراجعت العائدات 11.6% على أساس المقارنة المثلية وبنحو 3.4% مع استثناء عملية بيع أراضي إلى «إعمار» في 2019.

وسجّلت الشركة ارتفاعاً 1% (على أساس المقارنة المثلية) في قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وبلغت 1534 مليون دولار بينما بلغ هامش الأرباح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 37.6%.

وتراجعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.8% بينما بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك 37.6% خلال النصف الأول.

وارتفع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مع استثناء عملية بيع الأرض إلى «إعمار» في 2019) 1.1% على أساس المقارنة المثلية ما يعكس مرونة أعمال الشركة وتراجعت أرباح مالكي الشركة خلال الفترة إلى 313 مليون دولار (1.1) مليار درهم.

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