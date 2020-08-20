متابعة إصدار عقود إيجار في دبي عبر «إنستغرام»

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

تفاجئ (وصل للعقارات) السوق العقاري في دبي، ومتعامليها الراغبين بتأجير عقاراتها المتوزعة في أغلب مناطق الإمارة، بتمكينهم من متابعة عملية تأجير العقار حتى إصدار عقود الايجار من خلال تطبيق (إنستغرام).

وطبقاً لمعلومات (البيان الاقتصادي) فإن الشركة المملوكة لمجموعة وصل لإدارة الأصول استحدثت هذه الآلية المبتكرة لتحقيق أعلى درجات الشفافية والراحة لمتعامليها، هذا غير أنها ستحقق السبق على نظرائها من الشركات العقارية العاملة في السوق.

وتفعّل (وصل) الخدمة وتطبيقها اليوم الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً حيث سيتمكن المتعامل من متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالتعاقد من البداية الى نهاية.

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