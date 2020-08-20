865 مليون درهم تصرفات العقارات بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 865 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 135 مبايعة بقيمة 259.02 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 68.13 مليون درهم و121 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 190.88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 530.84 مليون درهم منها 27 رهن أراضي بقيمة 517.51 مليون درهم، و20 رهن فلل وشقق بقيمة 13.32 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 269 مليون درهم، ورهن في منطقة الراس بقيمة 103 ملايين درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 75.69 مليون درهم، أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الثانية بقيمة 26 مليون درهم، ورهن في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 22 مليون درهم.

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