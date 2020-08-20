الاستحواذ على شركات خدمات ملاحية في شبه القارة الهندية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «يونيفيدر»، عبر منصتها في شبه القارة الهندية التي تمتلك «موانئ دبي العالمية» حصة الأغلبية فيها، استحواذها على عدد من شركات الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة.

وتشمل هذه الشركات: شركة «ترانسوورلد فيدرز المنطقة الحرة» وشركة «أڤانا لوجيستيك المحدودة»، بما في ذلك شركتها التابعة «أڤانا جلوبال المنطقة الحرة»، وشركة «ترانسوورلد فيدرز الخاصة المحدودة»، وهي الذراع الساحلية الهندية لعمليات الشحن بالحاويات وعمليات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة للتصدير والاستيراد لشركة «شرياس للشحن والخدمات اللوجستية المحدودة»، باستثناء عمليات السفن الكبيرة والعمليات الضخمة. وتخضع عملية الاستحواذ إلى موافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: هذه الاستحواذات الجديدة التي تمنحنا التغطية الشاملة لأسواق سريعة النمو بين شرق أفريقيا ومنطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية.

وتأتي هذه النشاطات في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق الريادة وتتكامل مع صفقات الاستحواذ على «فيدرتيك» و«بيرما للشحن» التي قمنا بها مؤخراً.

ونتمتع الآن بقدرة مميزة في الربط بين آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وستساعدنا تلك التغطية الشاملة عبر شبكتنا في تقليل أوجه القصور في سلاسل التوريد وتقديم خدمات أفضل لجميع عملائنا.

وتتمتع شركتا «ترانسوورلد فيدرز» و«أڤانا» بشهرة واسعة ومكانة مرموقة في مجال الخدمات الملاحية، حيث تقومان بمناولة ما يقرب من 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، كما أنهما تعملان في العديد من الأسواق سريعة النمو.

وستواصل منصة «يونيفيدر» في شبه القارة الهندية العمل بشكل مستقل ووفقاً لنموذج «الأصول الخفيفة»، مع استمرار جهودنا في بناء العلامة التجارية لـ«يونيفيدر» والتي تشتهر بالكفاءة والمرونة والاعتمادية.

وتتمتع «يونيفيدر» الآن بالقدرة الكاملة على الربط وتقديم الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الإقليمية في مناطق شمال أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا.

وأضاف: لا شك أن صفقات الاستحواذ الأخيرة ستعزز قدراتنا في توفير حلول الخدمات اللوجستية بشكل كبير، حيث يمكننا الجمع بين مميزات شبكتنا الهائلة من الموانئ والإمكانيات المتطورة لخدماتنا اللوجستية البرية لتقديم حلول استثنائية في مجال سلاسل التوريد لجميع عملائنا.

وتمتعت «موانئ دبي العالمية» ومجموعة «ترانسوورلد» بعلاقات شراكة وطيدة خلال السنوات الماضية، ويسعدنا مواصلة هذه الشراكة لتحقيق رؤيتنا بأن نصبح أحد أكبر مزودي خدمات سلاسل التوريد على مستوى العالم.

وسنستمر في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية للتواصل المباشر مع العملاء النهائيين وأصحاب البضائع المستفيدين من خلال تقديم حلول متكاملة تساعد على سد الفجوات في سلسلة التوريد والإسراع بوتيرة النمو التجاري لتقديم قيمة مثلى للعملاء.

وقال راميش راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة «مجموعة ترانسوورلد» وشركة «شرياس للشحن والخدمات اللوجستية»: تكمن قوتنا في قوة علاقتنا بعملائنا، وكفاءة خبراتنا المحلية، وشبكتنا الممتدة عبر شبه القارة الهندية، وهو ما سمح لنا بتقديم منتجات متميزة وفعّالة للسوق.

ومن خلال الاستحواذ على 3 شركات رائدة في مجال الشحن، فستتمكن كل من «موانئ دبي العالمية» و«يونيفيدر» في شبه القارة الهندية من توفير منصة صلبة لتقديم حلول متكاملة لعملائنا. ونتطلع إلى بناء إرثنا المتواصل كمجموعة عالمية ضخمة للشحن والخدمات اللوجستية.

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