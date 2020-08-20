شراكة بين كارفور ومزرعة الإمارات البيولوجية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت كارفور، التي تديرها ماجد الفطيم في الإمارات، مذكرة تفاهم مع مزرعة الإمارات البيولوجية، أكـبر مـزرعة خـاصـة للـزراعة الـعـضـوية في الإمارات، ومن خلالها ستؤمن كارفور 450 طناً من المنتجات الزراعية العضوية من مزرعة الإمارات البيولوجية.

وتشمل الاتفاقية أكثر من 70 منتجاً عضوياً، وتتضمن الخيار وطماطم البرقوق والطماطم الكرزية والجزر والباذنجان والفليفلة الخضراء والكرنب ، حيث بات بإمكان عملاء كارفور الاستفادة من تنوع الخيارات ووفرتها عندما يقررون التسوق من المنتجات المحلية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة ماجد الفطيم لدعم المزارعين المحليين في دولة الإمارات. وقال فيليب بجييون، مدير «كارفور الإمارات» لدى ماجد الفطيم للتجزئة: «يدرك المستهلكون اليوم تماماً أهمية اختيار المنتجات الطازجة والصحية، ولقد شهدنا إقبالاً واسعاً على المجموعة المتنوعة التي توفرها المزارع المائية داخل متاجر كارفور.

وقعنا منذ ثلاث سنوات مذكرة تفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم المزارع المحلية، وقد أدت للعديد من الشراكات الرائعة. ونحن فخورون الآن بالإعلان عن تعاونٍ جديد مع مزرعة الإمارات البيولوجية».

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