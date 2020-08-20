طيران الإمارات تتيح لعملائها السفر إلى سيشيل

المصدر: (دبي- البيان)

توفر طيران الإمارات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فرصاً للسفر إلى سيشيل، بعد أن أصبحت أول ناقلة دولية تستأنف تشغيل رحلاتها إلى هذه الجزيرة، بالتزامن مع إعادة فتح شواطئها ومرافقها السياحية أمام السياح في الأول من أغسطس الجاري.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 3705 دراهم، وفي درجة رجال الأعمال من 10915 درهماً، وفي الدرجة الأولى من 22045 درهماً، ويسري العرض على الحجوزات اعتباراً من اليوم وحتى 7 سبتمبر المقبل، للسفر حتى 31 مايو 2021.

وتتميز سيشيل بشواطئها الرملية البيضاء وغاباتها الاستوائية ومنتجعاتها الفندقية ذات الخمس نجوم، بالإضافة إلى تنوع الحياة البرية والبحرية في أرخبيل الجزر. ويتعين على المسافرين من دولة الإمارات تقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد 19» أجري في غضون 72 ساعة قبل السفر.

وتسيّر طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً إلى سيشل بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة «إي كيه 705» مطار دبي الدولي 2:10 صباحاً، وتصل إلى ماهي 6:45 صباحاً، أما رحلة العودة «إي كيه 708»، فتقلع من مطار العاصمة ماهي 11:50 ليلاً، وتصل إلى دبي 4:20 صباح اليوم التالي (المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيشيل).

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