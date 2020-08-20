نسخة افتراضية لمعرض عالم الورق الشرق الأوسط 2020 في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط تنظيم معرض عالم الورق الشرق الأوسط 2020 - أكبر فعالية تجارية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المدارس والمكاتب، بشكلٍ افتراضي، بالتوازي مع استعدادات الشركة لاستئناف إقامة المعرض خلال العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بدعم واسع من العارضين المتحمّسين لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد التباطؤ الذي شهده النصف الأول من العام جرّاء تفشّي فيروس كوفيد 19، حيث ستنطلق دورة هذا العام بشكلٍ افتراضي عبر الإنترنت يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

وأشار علي أكبر، مدير معرض عالم الورق في الشرق الأوسط، إلى دور المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت في تزويد العملاء بصيغة تواصل جديدة بين رجال الأعمال، حيث تتطلع المدارس وتجار التجزئة والمكاتب إلى تقديم طلبات جديدة، وتأمين إمداداتها اللازمة.

وقال علي أكبر: «يأتي إطلاق المنصة الافتراضية للمعرض في إطار حرصنا على استدامة أطر التعاون والاتصال فيما بين عملائنا الكرام، وتزويدهم بأسلوب بديل لممارسة أعمالهم التجارية.

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