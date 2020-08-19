عزيزي للتطوير العقاري تضع حجر أساس مشروع «أفينيو» في مدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة عزيزي للتطوير العقاري، بوضع حجر الأساس لمشروعها «أفينيو» في مدينة محمد بن راشد، ومن المتوقع أن تصل قيمة المشروع إلى 300 مليون درهم.

حضر الاحتفال كبار أعضاء فريق إدارة الشركة، حيث تولى مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، بوضع حجر الأساس، إيذاناً بإطلاق أحدث مشاريع الشركة.

ويتكون «أفينيو» من ثلاثة مبان سكنية توفر بالمجمل 427 وحدة، حيث يحمل الأول اسم «بارك أفينيو 1»، وسيضم 89 وحدة من غرفة واحدة و7 شقق من غرفتين، و«بارك أفينيو2»، الذي يوفر 30 شقة من غرفة واحدة و115 شقة من غرفتين، و«بارك أفينيو3»، الذي يشتمل على 160 شقة من غرفة واحدة و26 شقة من غرفتين. وتم تزويد مباني المشروع بالعديد من المرافق، مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة المجهزة بالكامل.

وقال مرويس عزيزي: بعد إطلاق أول مرحلتين من مشروعنا «ريفيرا»، الذي يعد الأبرز في مدينة محمد بن راشد، حظينا باستجابة استثنائية من المستثمرين، مع تحقيق مبيعات بنسبة عالية جدًا. ويأتي إطلاق «أفينيو» متناغماً مع هذا الإنجاز والطلب المتزايد بشكل ملحوظ على هذه المنطقة الواعدة جداً من دبي. ونتطلع إلى إثراء حياة العديد من العائلات، من خلال تعزيز جاذبية هذه الإمارة الرائعة، الوجهة التي تفخر بها عزيزي لاتخاذها منطلقاً لعملياتها. وتحيط المساحات الخضراء بالمباني، ويقع على مقربة من «ريفيرا» مجمع عزيزي المستوحى من البيئة المتوسطية، وقرب «ميدان ون مول» القادم، ومضمار ميدان، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي.

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