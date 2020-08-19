«سيتي سنتر الفجيرة» يطلق برنامج مكافآت ومنافذ جديدة لعلامات تجارية

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلق «سيتي سنتر الفجيرة» برنامجاً حافلاً بالمكافآت والجوائز القيّمة ضمن احتفالات موسم الصيف لهذا العام، إضافة إلى افتتاح متاجر جديدة لعلامات تجارية مميّزة لتوفّر المزيد من الفرص أمام المتسوقين لاختيار كل ما يحتاجونه والفوز بجوائز عدة.

وافتتحت كلّ من علامة «ريفولي آي زون» الفاخرة، وعلامة «جواهر» للمجوهرات المميزة وعلامة العطور الفرنسية الفاخرة المخصصة لكل محبي العطور «ميزون كريستيان ديور»، متاجرها الجديدة في «سيتي سنتر الفجيرة» لتتيح للعملاء خيارات متنوعة للتسوّق وفرصاً إضافية للربح.

في ظل العطلة الصيفية، تستمر عروض الموسم حتى 24 أغسطس، والتي من شأنها أن توفّر تجربة تسوق مميزة من خلال إتاحة الفرصة للزوار والعملاء للفوز بمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا الخاصة بمركز التسوق. وسيتم اختيار فائز واحد أسبوعيّاً للفوز ببطاقة هدية بقيمة 5.000 درهم يمكن استخدامها للتسوّق في كل المحال التجارية في «سيتي سنتر الفجيرة».

ولتقدير ولاء عملاء «سيتي سنتر الفجيرة» خاصّة خلال الأشهر الأخيرة الماضية، سيحظى العملاء ضمن احتفالات موسم الصيف بأربعة أضعاف من نقاط «شير» عند تسوّقهم من أي من المحال التجارية المتواجدة في «سيتي سنتر الفجيرة» خلال أيّام السبت حصراً. ويتيح تطبيق المكافآت «شير» الذي تقدمه شركة «ماجد الفطيم»، المجال أمام المتسوقين لجمع النقاط واستبدالها للتسوّق من أي من متاجر التجزئة في مركز التسوّق التي يفضلونها، إلى جانب إمكانية إهداء ومشاركة هذه النقاط مع أفراد عائلتهم.

ويجب على العملاء تحميل تطبيق «شير» لكي يصبح بإمكانهم جمع النقاط والاستفادة من مختلف العروض المترافقة. للدخول في السحب على الجوائز، يجب على المتسوقين إنفاق مبلغ 200 درهم أو أكثر عند أي من المتاجر الموجودة في «سيتي سنتر الفجيرة» وإبراز فواتير مشترياتهم عند مكتب خدمة العملاء للحصول على النقاط. وسيتم الإعلان عن الرابحين أيام الأحد، فيما سيتم السحب على الجائزة النهائية الأربعاء في 26 أغسطس.

ويتيح مركز التسوق إلى جانب متاجر التجزئة الجديدة وفرص التسوق والربح، المزيد من العروض والخصومات في عدد مختار من المتاجر الموجودة في مركز التسوّق خلال فترة الاحتفالات الصيفية. ويضم مركز التسوق الذي يمتد على مساحة 34.000 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، نحو 105 علامات تجارية متنوعّة، وتتواجد نحو 85% من هذه العلامات للمرة الأولى في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز