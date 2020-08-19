عطلة نهاية أسبوع مفاجآت صيف دبي مليئة بالأنشطة والحفلات

المصدر: دبي - البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي عطلة نهاية أسبوع أخرى مليئة بالأنشطة والحفلات الموسيقية والعروض الترويجية وغيرها الكثير. وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية في مختلف أنحاء المدينة والتي تجعل من عطلة نهاية الأسبوع وقتاً ممتعاً للجميع.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.

التسلية والترفيه

سيف نبيل

محمد عساف

ويحيي المطربان سيف نبيل ومحمد عساف حفلاً على مسرح دبي أوبرا يوم الخميس الموافق 20 أغسطس. وسيطرب النجمان الجمهور من خلال مجموعة رائعة من أفضل أغانيهما، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الجديدة. ويعد نبيل وعساف من أكثر مطربي الوطن العربي شهرة، حيث يمتلك كل منهما جمهوراً كبيراً في المنطقة وخارجها. تبدأ أسعار التذاكر من 250 درهماً. وتفتح الأبواب الساعة 8 مساءً، فيما يبدأ الحفل في تمام الساعة 9 مساءً.

سونو نيجام

ويمكن للجمهور الاستمتاع بموسيقى بوليوود الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي مع الحصول على تخفيض بنسبة 30 بالمئة على التذاكر يوم الجمعة المقبل، حيث يحيي المطرب الهندي سونو نيجام أول حفل لموسيقى بوليوود يتم فيه تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي. ويشمل الحفل الذي يقام تحت عنوان ذا لايت مع سونو نيجام، أنغام واستعراضات بوليوود الشهيرة. ولن تؤثر إجراءات الصحة والسلامة الصارمة على سير الحفل، حيث يعمل المبدعون والفنانون الاستعراضيون على ضمان جعل الحفل تجربة لا تُنسى. وسيرافق نيجام على خشبة المسرح عدد من أفضل الموسيقيين والفنانين الاستعراضيين الموهوبين في دولة الإمارات. وتبدأ أسعار التذاكر من 168 درهماً، ويمكن للسكان والزوار الاستمتاع بخصم 30 بالمئة من خلال استخدام الرمز الترويجي Promo Code SONU30 عند حجز التذاكر. تفتح الأبواب في تمام الساعة 8 صباحاً.

تحدي الألعاب

ويقدم تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية لعشاق كرة القدم فرصة اختبار مهاراتهم في هذه الرياضة داخل مول الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي تحدي أوبو في إطار فعاليات العودة إلى المدارس التي تقدمها مفاجآت صيف دبي، ويشهد التحدي منافسات إلكترونية وحقيقية في لعبة كرة القدم، وذلك في منطقة مخصصة للألعاب الإلكترونية في مول الإمارات. وينطلق التحدي يومياً ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 أغسطس وحتى السبت 29 أغسطس، حيث يمكن لللاعبين الذين يسجلون عبر تطبيق برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم» أو ممن ينفقون 200 درهم إماراتي في المركز اختبار مهاراتهم الكروية عبر الإنترنت لأول مرة على أجهزة بلاي ستيشن 4 محملة بأحدث نسخة من سلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة FIFA 20. ثم يشارك الفائزون في كل مباراة عبر الإنترنت في لعبة كرة قدم على أرض الواقع في ملعب مصمم خصيصاً لهذا الغرض. ويكون الفوز من نصيب أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف. وسيشارك لاعبون مشاهير من المنطقة مثل أحمد نشيط وعمرو نشوي وأسامة مروح في المنافسات مع اللاعبين. وسيدخل الفائزون النهائيون في سحب للمنافسة مع أحد اللاعبين المشاهير عالمياً يوم 29 أغسطس. كما يمكن للاعبين في تحدي الألعاب الإلكترونية بمشاركة أوبو الفوز بواحد من أربعة هواتف متحركة و10 آلاف نقطة في برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم».

ويمكن لعشاق الطعام الاختيار بين عدة وجهات للاستمتاع بوجبة الغداء خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما يمكنهم استكشاف العديد من الأطباق الشهية بأسعار رائعة من خلال عرض أسبوع مطاعم جميرا لهذا العام، والذي يستمر حتى يوم السبت 22 أغسطس، حيث يقدم عدداً من أفضل المطاعم في المدينة وجبات غداء تبدأ أسعارها من 120 درهماً وتسلط الضوء على إبداعات الطهي من مختلف أنحاء العالم. ويتوفر العرض في عدد من المطاعم المختارة داخل فنادق مجموعة جميرا، وتشمل قائمة المطاعم المشاركة مطعم داو آند أنكور البريطاني في فندق جميرا بيتش، ومطعم لاه لاه في فندق زعبيل هاوس من جميرا، ومطعم روكفيش للمأكولات البحرية في فندق جميرا النسيم.

ويمكن للسكان والزوار تعزيز اللياقة البدنية الخاصة بهم ومعرفة أهمية اتباع أسلوب حياة صحي مع مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وستقام آخر فعاليات فلاش فيت لهذا الموسم يومي الخميس والجمعة في ابن بطوطة مول، حيث يستضيف مركز التسوق الشهير سلسلة من التحديات الرياضية بالشراكة مع فيتنس فيرست للياقة البدنية. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 50 درهماً المشاركة في نفس اليوم في لعبة السلم والثعبان العملاقة ودخول تحدي تمرين التعلق. وسيقوم خبراء اللياقة البدنية من فيتنس فيرست بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد للجسم بهدف التعرف على خواص وطبيعة كل جسم وتصميم البرنامج الرياضي الأمثل له.

ويمكن للأحبة الصغار تعلم العديد من المهارات الجديدة والرائعة والتعرف على أصدقاء جدد وقضاء أوقات ممتعة في فعالية نادي مردف. وتستمر فعالية النادي المجتمعي حتى يوم 16 سبتمبر في سيتي سنتر مردف لتقدم تجربة تعليمية وترفيهية وتفاعلية مبتكرة مصممة خصيصاً لإسعاد الأطفال. وتبدأ الفعالية من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً في أيام الأسبوع، وتستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل دروس تعليم الجمباز والورش الفنية والحرفية. ويمكن للأحبة الصغار أيضاً التسجيل في دروس تعلم آداب السلوك، للتعرف إلى أساسيات آداب الطعام، بالإضافة إلى دروس المهندس الصغير التي يمكنهم خلالها التعرف إلى كيفية بناء الروبوتات واستخدام الطاقة الشمسية. وتتوفر الفعالية للأطفال من جميع الأعمار، على أن يتم حجز الدروس والجلسات التعليمية مسبقاً عبر الإنترنت أو الهاتف.

التسوق والعروض الترويجية

وتقدم متاجر ريفولي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع فقط العديد من الجوائز والعروض الترويجية الرائعة حتى نفاد الكمية. ويمكن للمتسوقين الذين يقومون بزيارة متاجر ريفولي من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهراً ومن الساعة 5 عصراً وحتى 8 مساءً، الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية على الساعات والنظارات من متاجر ريفولي، وأور تشويس وريفولي آي زون في مول الإمارات ودبي مول وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة. وتشمل كل فترة زمنية تخفيضات حصرية على مجموعة مختارة من العلامات التجارية. وسيتم إجراء السحب الكبير على جوائز إجمالية قدرها 60 ألف درهم. وسيتم الإعلان عن فوز ثلاثة من المتسوقين سعداء الحظ بالجوائز حيث سيحصل الفائز الأول على قسيمة هدايا بقيمة 30 ألف درهم، في ما سيحصل الفائزان الثاني والثالث على قسيمتي هدايا بقيمة 20 ألف درهم و10 آلاف درهم على الترتيب. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 24 أغسطس.

ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بمليون نقطة مكافآت من برنامج شير التابع لشركة «ماجد الفطيم» من خلال عرض مليونير شير في سيتي سنتر ديرة ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف. وحتى يوم 22 أغسطس، سيدخل السكان والزوار الذين قاموا بتنزيل تطبيق شير من «ماجد الفطيم» على هواتفهم الذكية وإنفاق 300 درهم في أي من مراكز التسوق الثلاثة وعمل مسح ضوئي لفواتير الشراء، في سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج شير. وسيجري السحب النهائي يوم 24 أغسطس.

ويقدم عرض مدهش للمنح الدراسية 25 ألف درهم لـ18 طالباً من مختلف الأعمال، بدءاً من تلاميذ المدارس وحتى البالغين الذين يسعون لاكتساب مهارات جديدة. ويسري العرض خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وحتى 29 أغسطس، ويتوفر للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً داخل مراكز التسوق المشاركة في مختلف أنحاء دبي. ويمكن الاستفادة من الجائزة لدفع الرسوم الدراسية للطلاب خلال الفصل الدراسي القادم وما بعده. وستقوم مراكز التسوق المشاركة بالإعلان عن الفائزين على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد 24 ساعة من استضافة عرض مدهش للمنح الدراسية. وتشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة ميركاتو مول وتاون سنتر مول وذا أوتلت فيليدج وسيتي ووك والسيف ودبي مول ودبي مارينا مول ودبي فستيفال بلازا مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وماي سيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة ونخيل مول وابن بطوطة مول.

الموضة والتصميم

ويمكن لعشاق الموضة تصميم إطلالاتهم الخاصة المستوحاة من عالم مدهش في متاجر جاب في دبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للعملاء حتى 12 سبتمبر إضافة لمساتهم الخاصة على الأزياء المستوحاة من عالم مدهش عند شراء أي قطعة من المتجر بالسعر الكامل. وتشمل الخيارات القطع المطرزة الرائعة والمتوفرة خلال أيام الأسبوع، وتصاميم الألوان والملصقات القماشية التي تحمل توقيع الفنانين في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي 22 أغسطس، سيفوز أحد سعداء الحظ بسيارة «إنفينيتي Q50» في السحب الرقمي الخاص بمجموعة مراكز التسوق في دبي. ويعد هذا السحب الخامس من أصل ستة سحوبات أسبوعية، وهو جزء من الحملة الترويجية لمجموعة مراكز التسوق في دبي خلال مفاجآت صيف دبي، والتي تشمل جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم. وللدخول في السحب، يتوجب على المتسوقين إنفاق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة. وسيجري السحب الأخير على سيارة «إنفينيتي Q50» في 29 أغسطس.

ويمكن لزوار متاجر جمبو من الطلاب والأهالي بدء العام الدراسي الجديد مع أحدث أجهزة «آي باد». ويتوفر عرض العودة إلى المدارس للعملاء الذين ينفقون 500 درهم في متاجر جمبو المشاركة من 23 وحتى 26 أغسطس. وسيتم الإعلان عن 10 فائزين يومياً في إطار العرض الذي يستمر لأربعة أيام، حيث سيفوز 40 شخصاً من سعداء الحظ بأجهزة «آي باد» من تصنيع شركة «آبل».

الفعاليات

تقدم فوكس سينما عطلة نهاية أسبوع مثالية لعشاق الأفلام، حيث سترحب دور عرض فوكس سينما في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف بجمهور الأفلام الذين يقومون بحجز العروض الخاصة بالأصدقاء وأفراد العائلة. ويتوفر عرض السينما الخاصة طوال فترة مفاجآت صيف دبي، حيث تتسع كل قاعة لما يصل إلى 10 ضيوف للاستمتاع بأحدث الأفلام. وتبلغ تكلفة تجربة المشاهدة القياسية 450 درهماً في ما تبلغ تكلفة الفئة الذهبية 800 درهم.

يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بإطلالة رائعة على دبي من خلال جولة لا تُنسى فوق المدينة على متن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة ألفا لإدارة الوجهات. وتبدأ الجولة من مهبط طائرات الهليكوبتر في منتجع أتلانتس النخلة، حيث يمكن للركاب الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المسارات التي تشمل عدداً من أشهر المعالم والوجهات في المدينة، وتبلغ مدة الجولة ساعة واحدة بحد أقصى وهي متاحة للمشاركة مع أفراد آخرين أو الحجز بشكل خاص. وتبدأ الأسعار من 649 درهماً للشخص في جولة مشتركة مدتها 12 دقيقة.

عروض الفنادق

يمكن للضيوف الذين قاموا بحجز أي غرفة قياسية في فندق السيف التراثي بدبي الاستفادة من سعر خاص قدره 170 درهماً (غير شامل الرسوم) لليلة الواحدة مع فطور مجاني. وتعد منطقة السيف التراثية مكاناً رائعاً لاستكشاف تاريخ مدينة دبي، حيث تحتل موقعاً متميزاً على ضفاف خور دبي، وتجمع بين سحر عادات وتقاليد الأحياء القديمة والفنادق والمطاعم الحديثة للعائلات والأصدقاء.

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