جمارك دبي تتعامل مع 10 ملايين حقيبة بالمطارات في النصف الأول

المصدر: دبي – البيان

أفادت جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين أن الإدارة تعاملت مع 10.2 ملايين حقيبة لنحو 5 ملايين مسافر عبر 44358 رحلة قادمة إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وكانت إدارة عمليات المسافرين وبناء على التحديثات المستمرة للاستجابة لجائحة كورونا «كوفيد 19» ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية بالمطارات قامت بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين، ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف والمحددة بمترين بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة، هذا بالإضافة إلى إعادة توزيع كادر التفتيش وتحديث بعض أنظمة وإجراءات العمل لتسهيل انسيابية المسافرين.

فحص

وتمكنت الإدارة وبفضل كفاءة ضباط الجمارك ويقظتهم، وبدعم من أجهزة الفحص المساندة من تحرير 472 محضر ضبط خلال نفس الفترة، منها 364 ضبطية مخدرات، و 32 قضية جمركية و 76 ضبطيات أخرى.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: إن الإدارة لها دور كبير وحيوي في تسهيل انسيابية المسافرين بشكل عام وخلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراءات احترازية نوعية استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

أنظمة

وأضاف تعمل الإدارة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الصناعي، والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة لا سيما في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تسهم في تسهيل إجراءات المسافرين في ظل التوقعات بتزايد أعدادهم خلال المرحلة القادمة مع زيادة عدد الرحلات القادمة إلى الدولة عبر مطارات دبي، مشيراً إلى أن نظام «الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين إلى دبي، وقبل وصولهم الفعلي الإفصاح عن الأموال والمقتنيات الشخصية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة إذا رغبوا في ذلك سيساهم بشكل رئيسي في اختصار وقت إجراءات المسافرين إلى 3 دقائق.

ووفقاً لإحصائيات الإدارة فقد تم إنجاز 16932 بياناً جمركياً في مطارات دبي خلال النصف الأول من العام الجاري موزعة بنحو، 4470 بياناً وارداً و 9756 بياناً صادراً و 1897 بيان إعادة تصدير ومعاملات اخرى.

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