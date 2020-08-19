الاتحاد للطيران توفر حجز القطارات في أوروبا

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تعزيز شراكتها مع أكسيسريل، أكبر مزود لخدمات حجز القطار والطائرة في العالم، ما يسمح للشركة بالاستفادة من خبرة أكسيسريل وللمتعاملين معها بحجز تذاكر القطار والحافلة في أوروبا من ضمن تذكرة السفر باستخدام موقع الشركة الإلكتروني أو عبر وكالات السفر. ويمكن لضيوف الاتحاد للطيران حجز تذاكر القطارات التي تشغلها شركات قطارات أوروبية مختلفة باستخدام رمز الاتحاد «EY».

وقال علي صالح، نائب الرئيس لشؤون التحالفات والشراكات في الاتحاد للطيران: «إنها لخدمة مهمة توفر خدمات نقل ملائمة بالقطار أو بالحافلات إلى عدد من بواباتنا الرئيسية في أوروبا، وتسمح لضيوفنا ببدء رحلتهم مع الاتحاد من عدة نقاط محلية بأفضل الأسعار المتوفرة، وجميعها بحجز رحلة وتذكرة سفر واحدة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز