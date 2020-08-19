مسلم بن حم: المحفزات ساهمت بانتعاش السياحة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكد الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن حم» أن الجميع متفائل باستعادة الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع السفر والسياحة بشكل خاص عافيته سريعاً، نظراً لما يمتلكه من مقومات، وما يتضمنه من فرص، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي والمحفزات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مكاتب بن حم للسفر في أبوظبي، وذلك في إطار جولاته التفقدية على مختلف القطاعات الخاصة بالمجموعة للاطلاع على سير العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث بعد العودة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل جائحة كورونا، رافقه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري مدير عام مجموعة بن حم. وخلال الجولة تعرّف بن حم على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بما يتناسب مع سلوكيات العمل الصحي والآمن، عملاً بتوصيات الجهات المختصة في الدولة.

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