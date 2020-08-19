«قمة المجالس» تعزز الحوار لدعم ونشر المساواة بين الجنسين

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق أعمال «قمة المجالس: مسارات تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين» افتراضياً يومي 25 و26 أغسطس الجاري بتنظيم من «آرورا 50» تحت رعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وبدعوة مفتوحة لجميع أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتهدف القمة التي تعد حدثاً فريداً من نوعه، إلى تعزيز دور الإمارات الريادي العالمي في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 5 للأمم المتحدة، والذي يكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، كما تهدف إلى الاحتفاء بمسارات التقدم المحرزة والإنجازات المحققة باتجاه تكريس التوازن بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة، وتشجيع الحوار المثمر والهادف في هذا الاتجاه.

ويلقي خلال يومي الفعالية عدد من الوزراء والخبراء والمتحدثين الرسميين كلمات رئيسية. ومن المتوقع أن تثمر هذه القمة عن شراكات جديدة مع منظمات محلية ودولية، سعياً لدعم أجندة المساواة بين الجنسين، والتي سوف يعلن عنها بعد اختتام أعمال القمة.

ويشارك في قمة المجالس معالي الشيخة لبنى القاسمي، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، عضو مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير، ومشعل كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»: تزامناً مع استعداداتنا للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تم تنسيق هذه القمة بعناية لتعزيز الحوار من أجل دعم ونشر المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة، كما تسلط هذه الفعالية الضوء على الالتزام التاريخي وطويل الأمد لدولة الإمارات في سبيل ضمان تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأضافت: تكريس المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات يأتي من ضمن أولويات الإمارات على المستوى المحلي، وقد بدأنا نشهد على أرض الواقع تغييرات إيجابية، وتقدم مثل هذه الفعاليات، على غرار قمة المجالس، المسارات الصحيحة والوسائل المثلى للمؤسسات من أجل تعيين المرأة في مجالس الإدارة.. وعلى غرار برنامج «20 في 2020»، تسعى المبادرات المماثلة إلى استقطاب شركاء محليين وعالميين، مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الذين يناصرون مبدأ المساواة بين الجنسين. وسنشهد حتماً من خلال هذه الأنشطة والمبادرات نقلة نوعية في قطاعات حيوية في الأسواق العالمية، مثل النفط والغاز والتمويل، وغيرها من القطاعات المزدهرة.

ودعت الشيخة شما جميع أعضاء مجالس الإدارة الحاليين للمشاركة في قمة المجالس، ودعم تشكيل المجالس المستقبلية على أسس متينة مبنية على التنوع والشمولية والكفاءة.

مكوّن جوهري

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: المساواة بين الجنسين مكوّن جوهري في رفع القدرة التنافسية العالمية للإمارات. ويتمثل ذلك في العديد من المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في القطاع العام ودخولها عالم الأعمال.

وفي ظل تفشي وباء كورونا، أصبح من الأولويات الملحة الإسراع بتمكين المرأة لتولي المناصب القيادية في إدارة المجالس لضمان الحوكمة الفعالة للشركات والاستدامة الاقتصادية. وأضاف: نثني على الجهود الحثيثة التي تدأب مؤسسة «آرورا 50» وغيرها من المؤسسات المماثلة على تحقيقها.

يسعدني أن أكون مشاركاً ومتحدثاً في القمة، وإنني على يقين بأن هذه الفعالية من شأنها أن تحفز قنوات الحوار في سبيل تكريس تمثيل المرأة في مجالس الإدارة. وسيركز الوزير في كلمته الرئيسية على الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه محاور القيادة والتنظيم والحوكمة في ضمان التنوع والشمولية في تشكيل مجالس الإدارة.

وستتضمن القمة جلستين للتواصل لإتاحة فرصة لتواصل أعضاء مجالس الإدارة ذوي الخبرة مع بعضهم البعض، وأيضاً مع أصحاب الخبرة والكفاءة. ويمكن التسجيل عبر موقع.aurora50.com/‏‏‏‏theboardsummit . و«آرورا 50» مؤسسة اجتماعية تتيح حلولاً رائدة للمشكلات العالمية، وهي تأسست على مبدأ أن «الأشياء الجيدة تحدث عند اجتماع الأشخاص الإيجابيين سوياً».

هدف عالمي

تماشياً مع الهدف العالمي رقم 5 بشأن المساواة بين الجنسين، «20 في 2020»، المبادرة الأولى لــ «آرورا 50» والتي تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة على مستوى مجالس الإدارة من خلال اعتماد نهج شامل وبرامج مصممة، توفر المبادرة مساراً هاماً للنساء لاكتساب مهارات متمكنة على مستوى مجلس الإدارة، بما يفتح لهن باب الانضمام إلى مجلس الإدارة في أي مؤسسة.

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