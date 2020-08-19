589 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 589 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 103 مبايعات بقيمة 149.14 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 66.52 مليون درهم و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية. وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 412.76 مليون درهم منها 28 رهن أراضي بقيمة 390.36 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 22.4 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 296 مليون درهم، ورهن في منطقة جميرا الثانية بقيمة 23 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 27.67 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 8 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 7 ملايين درهم.

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