52 % حصة الإمارات في المشروعات خليجياً

المصدر: (دبي- سيد صالح)

استأثرت الإمارات بـ 52% من إجمالي عقود المشروعات الإنشائية التي جرى إرساؤها في منطقة الدول الأعضاء بمجلس التعاون خلال يوليو الماضي، بحسب أحدث إصدار من التقرير الشهري ليوميات المشروعات الإنشائية بالمنطقة أصدرته شركة «بي إن سي».

وأضاف التقرير أن يوليو الماضي شهد الانتهاء من تنفيذ مشروعات إنشائية في منطقة الخليج بقيمة إجمالية 30.7 مليار دولار، وبارتفاع هائل بلغ 84% بالمقارنة مع المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها في المنطقة خلال الربع الثاني من 2020 وجرى خلال الشهر نفسه الإعلان عن مشروعات جديدة في المنطقة بقيمة إجمالية 11.6 مليار دولار.

وذكرت «بي إن سي» أن يوليو شهد أيضاً انتهاء الإمارات من تنفيذ عدة مشروعات إنشائية عملاقة، وفي مقدمتها المرحلة الأولى من مفاعل «براكة» النووي السلمي بأبوظبي، حيث بدأ بالفعل تشغيلها ومشروع تمديد الخط الأحمر لمترو دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز