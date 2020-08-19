«ميد»: عودة المقيمين للإمارات تُنعش الطيران

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت «ميد» أن تؤدي عودة المقيمين إلى الإمارات خلال الأسابيع المقبلة إلى التعجيل بتعافي الطيران في الدولة، وذلك بعد أن عانى القطاع محلياً وعالمياً بسبب تداعيات «كورونا» في أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد تقرير المجلة البريطانية أنه من المتوقع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على رحلات العودة إلى الإمارات الأسابيع المقبلة مع توالي رفع القيود على حركة الطيران في الدول التي ينتمي إليها المقيمون، والذين ظلت أعداد كبيرة منهم عالقة مع إغلاق الأجواء. وأشار إلى تقديرات حكومة الإمارات بأن 200.000 ألف مقيم بالدولة على الأقل يحملون تأشيرات إقامة سارية كانوا عالقين خارج الدولة منذ تفشي الجائحة وحتى 11 يونيو.

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