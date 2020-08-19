«أوبر» تطلق خدماتها في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت «أوبر» خدمات نقل الركاب في الشارقة، في خطوة ستساهم في تحسين توافر وسائل النقل في جميع أنحاء الإمارات ويستطيع الركاب في الشارقة من الآن فصاعداً استخدام خدمة «أوبر سيليكت» ذات الأسعار المعقولة.

وقال رفاد المحاسنة، مدير عام أوبر في دول الخليج والمشرق العربي: لمسنا فوائد التبني السريع للتكنولوجيا وتحسين الوصول إلى خدمات النقل في المنطقة.

وأدت جائحة كوفيد 19 إلى نشوء تحديات غير مسبوقة، ولكننا بالتزامن مع جهودنا في تسريع التعافي، فإننا نركز على نقاط قوتنا المتمثلة بتوفير حلول نقل آمنة وموثوق بها وذات أسعار معقولة، والاستثمار في تأمين سبل عيش للسائقين الشركاء عبر تأمين فرص كسب إضافية.

وتلتزم الإمارات تحقيق رؤيتها في ريادة التنقل الحضري ومدن المستقبل الذكية، ونعتقد أننا نساهم بدور مهم في تسهيل هذه الرؤية وتحسين نظام التنقل وجودة حياة الناس.

كما طرحت أوبر ميزات سلامة معززة لمساعدة كل من يستخدم التطبيق على الحفاظ على سلامته وصحته. ويتضمن ذلك فرض ارتداء الكمامات على السائقين والركاب.

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