دبي ثالث أكثر المدن تطوراً سياحياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المرتبة الثالثة في قائمة أكثر المدن تطوراً في المنظومة السياحية على مدار العشرين عاماً الماضية، أصدرتها شركة «Tourlane» وضمت 20 مدينة. وأوضح التقرير أن دبي شهدت زيادة كبيرة في عدد الزوّار بين عام 2000 وحتى الوقت الحاضر، في وقت اكتسبت فيه شعبية متزايدة في القرن الحادي والعشرين بفضل السفر الجوي المريح ومناطق الجذب الجديدة، وتحسين تدابير السلامة، وتدفق المسافرين المغامرين.

وبحسب خبراء شركة السفر الألمانية فإن عدد الزوار القادمين إلى دبي ارتفع 625% خلال عقدين من الزمن.

وسلّط تقرير «تورلان» الضوء على عدد من إنجازات دبي في الإطار الزمني ومنها افتتاح برج خليفة عام 2010 وافتتاح دبي مول في العام 2008، وهو الآن المبنى الأكثر زيارة على وجه الأرض، باستقطاب 54 مليون زائر سنوياً، وبالمثل سلط الضوء على مطار دبي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، حيث استقبل أكثر من 80 مليون شخص في 2018، وتم جمع نتائج مماثلة لعام 2019.

وأجرى خبراء السفر في الشركة أبحاثاً في 20 مدينة عصرية شهدت زيادة بنحو 100% في الزوار الوافدين منذ عام 2000.

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