36.4 % نمو شركات الأعمال المدنية بدبي

المصدر: دبي – بشار باغ

ارتفع عدد رخص الأعمال الفاعلة والمصنفة ضمن الشكل القانوني «شركة أعمال مدنية» من 15406 رخص في نهاية يونيو 2019 إلى 21018 رخصة بنهاية النصف الأول بزيادة 36.4 % وهي النسبة الأعلى مقارنة بجميع الأشكال القانونية المتاحة لرخص الأعمال في الإمارة كما ارتفعت حصتها من إجمالي الرخص الفاعلة من 9.2 % بنهاية منتصف العام الماضي إلى 12 % بنهاية يونيو 2020.

وأوضح وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن شركة الأعمال المدنية تضم شريكين أو أكثر لممارسة الأنشطة المهنية مثل نشاط خياطة الملابس أو صالونات التجميل أو الاستشارات والتدريب وغيره فيما ارتفع فروع شركات ومؤسسات مقرها المنطقة الحرة من 369 شركة إلى 401 نهاية يونيو 2020 بنمو 11.3 % وسجلت المؤسسات الفردية نمواً 8.9 % بنهاية النصف الأول.

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