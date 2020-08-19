فندق جراند كوزموبوليتان دبي ينال شهادة ضمان الحماية من «بيرو فيريتاس»

المصدر: دبي- البيان

كشف فندق «جراند كوزموبوليتان دبي»، وجهة الخمس نجوم الواقعة في قلب مدينة دبي بالقرب من مول الإمارات، عن نيله شهادة اعتماد ضمان الحماية من «بيرو فيريتاس» العالمية، ما يضمن لضيوفه الشعور بالطمأنينة والأمان أثناء إقامتهم الفاخرة.

وقد حصل «جراند كوزموبوليتان دبي» على ضمان شركة «بيرو فيريتاس» الرائدة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك بعد أن تأكد فريق الشركة من تطبيق الفندق كافة إجراءات السلامة والصحة والنظافة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوقائية المعترف بها عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال طوني صليبا، المدير الإداري للشركة المالكة للفندق: «تتربع صحة وسلامة ضيوفنا على رأس قائمة أولوياتنا في «جراند كوزموبوليتان»، وتحتم الفترة الراهنة على جميع الشركات الارتقاء بمستوى ممارسات الصحة والنظافة، وندرك من موقعنا كوجهة إقامة رائدة في سوق الضيافة أهمية اكتساب ثقة ضيوفنا، ونحن نشعر بالفخر لاستلام هذه الشهادة من قِبل شركة «بيرو فيريتاس» الرائدة عالمياً، والتي تبرهن على جهود كافة أفراد الفريق، وتعكس الحرص على توفير كل ما بوسعنا لضمان سلامة الضيوف ومنحهم راحة البال».

وفي ضوء استجابته لمتطلبات السوق، أطلق الفندق عرض الإقامة الطويلة في غرف سوبيريور الفاخرة بأسعار تبدأ من 3,950 درهم إماراتي شهرياً لغاية 30 سبتمبر 2020، ويشتمل العرض خدمات مكتب الاستقبال والعناية بالغرف والضيافة على مدار الساعة، وحسومات بنسبة 30% في مطاعم الفندق وعلى خدمة غسيل الملابس، فضلاً عن مواقف مجانية لركن السيارات. ويعتبر العرض الشهري بديلاً مثالياً عن استئجار الشقق خلال الوقت الحالي.

يجسد فندق «جراند كوزموبوليتان دبي» المعنى الحقيقي للملاذ العائلي، حيث يمرح الصغار في حوض السباحة الخاص بالأطفال، أو في أماكن اللعب الخارجية المخصصة لهم أو في غرفة الألعاب الإلكترونية، فيما يخوض الكبار تجربة استجمام مميزة في حوض السباحة اللامتناهي، والذي يتمتع بإطلالات بديعة على المدينة من موقعه على السطح، أو في مركز «دريم ووركس سبا» الصحي الذي يضم ستة أجنحة مخصصة لجلسات التدليك وغرفة بخار وساونا، أو في صالة اللياقة البدنية «ماتريكس» التي تفتح أبوابها لاستقبال الضيوف على مدار الساعة.

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