مسلم بن حم: المحفزات الحكومية ساهمت بانتعاش سريع للاقتصاد والسياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن حم» أن الجميع متفائل باستعادة الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع السفر والسياحة بشكل خاص عافيته سريعاً، نظراً لما يمتلكه من مقومات، وما يتضمنه من فرص، فضلاً عن الدعم الحكومي القوي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مكاتب بن حم للسفر في أبوظبي، وذلك في إطار جولاته التفقدية على مختلف القطاعات الخاصة بالمجموعة للاطلاع على سير العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث بعد العودة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل جائحة كورونا، رافقه خلال الزيارة الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري مدير عام مجموعة بن حم.

وخلال الجولة تعرّف بن حم على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بما يتناسب مع سلوكيات العمل الصحي والآمن، عملاً بتوصيات الجهات المختصة في الدولة.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي: حكمة القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة والعمل على إطلاق العديد من المبادرات والخطط التحفيزية التي تميّزت بحسن توقيتها وبشمولها للعديد من القطاعات الحيوية في الدولة أسهمت في تسهيل ودعم استمرارية الأعمال.

وتابع بن حم: القطاع السياحي الإماراتي أثبت قدرته على تجاوز التحديات في الفترات السابقة، وسيكون قادراً في الوقت الراهن على التعافي السريع بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة نحو تأسيس مرحلة جديدة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان صحة وسلامة الزوار والسياح.

وأكد الشيخ مسلم أن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة في الشخصية الإماراتية التي لا تعرف المستحيل، ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد، ففي كل مرة تثبت الإمارات حكومة وشعباً قدرتها على تجاوز الصعاب والخروج من الأزمات بانتصارات وإنجازات، وهذا يدل على الأسس المتينة المبنية عليها قطاعات الدولة، والخطط المدروسة التي تضعها القيادة الحكيمة القائمة على الابتكار والإبداع وخلق فرص جديدة من التحديات.

وفي ختام الزيارة أثنى الشيخ مسلم على جهود العاملين في مكاتب بن حم للسياحة والسفر خلال جائحة كورونا في تنشيط البرامج السياحية، والعمل على طرح خطط ترويجية مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة بما يدعم الاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز