الاتحاد للطيران تشغل رحلات خاصة من أبوظبي إلى بنغلور، دلهي ومومباي

ابتداءً من 21 أغسطس، ستشغل الاتحاد للطيران عدداً من رحلات الركاب الخاصة من أبوظبي إلى كل من بنغلور، دلهي ومومباي. و يمكن حجز رحلة عبر الاتصال في هلا لإدارة السفريات، ذراع الاتحاد لإدارة السفر، وذلك على الرقم +971 2 511 7777 أو عبر الايميل support@htm.ae وتتوفر خدمة الحجز على مدار الساعة.

كما يجب حجز الرحلات قبل 24 ساعة على الأقل. وسيتم جمع الوثائق الإلزامية المطلوبة من قبل السفارة الهندية في أبوظبي ومعالجتها من قبل مستشاري هلا للسفر.

ويتوجب على المسافرين من أبوظبي إلى الهند إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية والمعتمدة من قبل منشأة طبية معتمدة حكومياً خلال مدة أقصاها 96 ساعة قبل موعد الاقلاع. ستعفي شهادة نتيجة الفحص السلبي هذه المسافر من تطبيق فترة الحجز الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الهند. لمزيد من المعلومات حول قائمة العيادات المعتمدة يرجى زيارة www.etihad.com/destinationguide يُعفى من إجراء فحص كوفيد-19 "بي سي آر" الأطفال دون سن 12 عاماً والأشخاص المصابون بإعاقات متوسطة إلى شديدة ولكن قد تختلف الشروط والقوانين من دولة لأخرى. لذا، ينصح المسافرين بالتحقق من هذه المعلومات قبل السفر.

لإجراء الفحوصات على نحوٍ سريع وبسيط، تعاونت الاتحاد للطيران مع مجموعة "ميدكلينيك" لتوفير خدمة فحص الPCR بشكل مجاني في المنزل أو في أحد مرافق " ميدكلينيك" في أبوظبي، العين أو دبي قبل موعد السفر.

يجب على المسافرين اتباع تعليمات طيران سوفيدها Air Suvidha وملء استمارة الاقرار-الذاتي عند الوصول. تتوفر الاستمارة على الانترنت أو يمكن الحصول عليها من مستشار هلا لإدارة السفريات.

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