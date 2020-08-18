جزيرة ياس تطلق باقات ضمن عروض «الإقامة واللعب» لعطلة صيفية استثنائية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن طرح المزيد من باقات «الإقامة واللعب» التي تقدمها لفصل الصيف، والتي تم تصميمها لتناسب جميع أفراد العائلة في مدنها الترفيهية ووجهاتها السياحية وتجاربها عالمية المستوى. وتتضمن الباقات تجارب تناسب محبي السرعة والتشويق، وقيادة السيارات، ورياضة الجولف، لقضاء يوم لا ينسى في جزيرة ياس، بالإضافة إلى الإقامة في الفنادق المميزة التي تحتضنها الجزيرة.

حيث يمكن للزوار الاستمتاع بركوب أسرع أفعوانية في العالم في عالم فيراري أبوظبي، حيث سيتاح الدخول المجاني للأطفال دون سن 12 عاماً عند مرافقتهم لشخص بالغ لدى حجزه للإقامة في أحد فنادق الجزيرة. كما سيحظى محبو خوض تجارب السرعة بفرصة قيادة السيارات في حلبة «ياس كارت زون» التي يصل طولها إلى كيلومتر واحد، وكذلك سيتاح لمحبي الجولف الاستمتاع باللعب في ياس لينكس، التي تتضمن أحد أفضل ملاعب الجولف في العالم، وتحتوي على 16 حفرة.

وتشمل باقات «الإقامة واللعب» أكثر من 20 إقامة فندقية في فنادق من تصنيف ثلاث وأربع وخمس نجوم للاختيار من بينها، بما في ذلك فندق سنترو جزيرة ياس، ودبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق جزيرة ياس روتانا أبوظبي.

وتعد جزيرة ياس سكان دولة الإمارات الذين يخططون لقضاء عطلة الصيف داخل الدولة، بإجازة لا مثيل وأوقات مليئة بالمرح، لتشكل واحدة من أهم المحطات في حملة #اكتشف_أبوظبي.

عالم فيراري أبوظبي

وتتضمن الباقة الإقامة الفندقية لمدة ليلة واحدة والدخول إلى عالم فيراري أبوظبي، وتشمل الباقة العائلية (شخصين بالغين في الغرفة وطفل واحد) مع إتاحة الدخول المجاني للمرافقين من الأطفال دون سن 12 عاماً.

وتبدأ أسعار إقامة الليلة الواحدة في الفندق مع الدخول إلى مدينة ترفيهية واحدة من 308.25 دراهم إماراتية للفرد في الغرفة المزدوجة مع وجبة الإفطار، بناءً على أسعار فنادق جزيرة ياس من تصنيف 3 نجوم، وهي صالحة لغاية 30 سبتمبر 2020.

وتشمل الفنادق المشاركة: روتانا جزيرة ياس، ستيبريدج سويتس جزيرة ياس، كراون بلازا جزيرة ياس، راديسون بلو جزيرة ياس، بارك إن باي راديسون، دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، سنترو جزيرة ياس، منتجع وسبا ويستن أبوظبي، دوسيت ثاني أبوظبي، فندق ومنتجع شيراتون كورنيش أبوظبي، منتجعات لو ميريديان أبوظبي، فندق راديسون بلو كورنيش أبوظبي، فندق رويال روز، سيتي سيزنز الحمراء، أبوظبي، كراون بلازا أبوظبي، هوليداي إن داون تاون، بارك روتانا، منتجعات الشاطئ روتانا، خالدية بالاس ريحان من روتانا، بيرل روتانا كابيتال سنتر.

باقة «كارت زون»

تتضمن الباقة إقامة لليلة واحدة في غرفة مفردة/مزدوجة مع وجبة الإفطار وجولة كارتينج لمدة 15 دقيقة في «ياس كارت زون»، لشخصين مشاركين في الغرفة، وتبدأ أسعار إقامة الليلة الواحدة في فندق من تصنيف 3 نجوم وجولة كارتينج لمدة 15 دقيقة من 235.25 درهماً (حتى 30 سبتمبر) و329.00 درهماً (من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر) للفرد. وصالحة لغاية 31 ديسمبر 2020، تشمل الفنادق المشاركة: روتانا جزيرة ياس، ستيبريدج سويتس جزيرة ياس، راديسون بلو جزيرة ياس، بارك إن باي راديسون، سنترو جزيرة ياس.

باقة المدن الترفيهية

ويتضمن العرض الإقامة الفندقية لمدة ليلة، أو ليلتين، أو ثلاث ليالٍ مع الحصول على تذاكر لدخول ثلاث مدن ترفيهية كحد أقصى، لشخصين مشاركين في الغرفة، وتبدأ أسعار إقامة الليلة الواحدة في الفندق مع الدخول إلى مدينة ترفيهية واحدة من 308.25 دراهم للفرد في الغرفة المزدوجة / أو السريرين المنفصلين، بناءً على أسعار فنادق جزيرة ياس من تصنيف 3 نجوم، والباقة صالحة لغاية 30 ديسمبر 2020، وتشمل الفنادق المشاركة: روتانا جزيرة ياس، ستيبريدج سويتس جزيرة ياس، كراون بلازا جزيرة ياس، راديسون بلو جزيرة ياس، بارك إن باي راديسون، دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، سنترو جزيرة ياس، منتجع وسبا ويستن أبوظبي، دوسيت ثاني أبوظبي، فندق ومنتجع شيراتون كورنيش أبوظبي، منتجعات لو ميريديان أبوظبي، فندق راديسون بلو كورنيش أبوظبي، فندق رويال روز، سيتي سيزنز الحمراء، أبوظبي، كراون بلازا أبوظبي، هوليداي إن داون تاون، بارك روتانا، منتجعات الشاطئ روتانا، خالدية بالاس ريحان من روتانا، بيرل روتانا كابيتال سنتر.

باقة الجولف

وتتضمن الإقامة الفندقية لمدة ليلة واحدة مع الحصول على جولة جولف واحدة في ياس لينكس، لشخصين مشاركين في الغرفة، وتبدأ أسعار الإقامة لليلة الواحدة في الفندق مع جولة جولف واحدة من 480 درهماً إماراتياً للفرد في الغرفة المزدوجة / أو السريرين المنفصلين، وبناءً على معدلات أسعار المواسم المنخفضة في فنادق أبوظبي. تطبق الشروط والأحكام، وصالحة لغاية 14 سبتمبر 2021، وتشمل الفنادق المشاركة: روتانا جزيرة ياس، ستيبريدج سويتس جزيرة ياس، سنترو جزيرة ياس، منتجع وسبا ويستن أبوظبي، دوسيت ثاني أبوظبي، فندق ومنتجع شيراتون كورنيش أبوظبي، منتجعات لو ميريديان أبوظبي، فندق راديسون بلو كورنيش أبوظبي، فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات، منتجع وفلل السعديات روتانا.

الشروط والأحكام: يتوجب على الزوار إبراز الحجز المؤكد بالإضافة إلى القسيمة الخاصة بلعب الجولف للبدء باللعب وفقاً للوقت المحدد.

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